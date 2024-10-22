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高雄萬聖節「22m南瓜燈」點燈　陳其邁吸血鬼裝合體水果奶奶

▲▼2024萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市長陳其邁今日穿吸血鬼裝，宣傳2024高雄萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄萬聖節將在凹子底公園舉辦，市府教育局推出一系列活動暖身，高雄市長陳其邁今(22日)穿吸血鬼裝，合體水果奶奶趙自強，宣布22公尺高的大南瓜燈就在今晚充氣點燈，25日開始有光雕秀，26日晚上則有大遊行，屆時他將會扮裝出席，至於會扮演那一個角色？陳其邁說：「容我先保密，不知道幕僚會怎麼惡整我」。

市長陳其邁陳其邁表示，這次萬聖節最大的特色，是比小鴨還大，高達22公尺高的巨型南瓜，今天充氣點燈，25日週五開始有光雕秀，26日週六晚上六點有萬聖節表演大遊行，蜜柑站長、高雄熊都會出席，歡迎市民朋友一起來凹子底森林公園，扮裝來領取免費小物，看全台最大南瓜！至於陳其邁會扮演哪一個角色？「容我先保密，不知道幕僚會怎麼惡整我」。

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▲▼2024萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁今日合體水果奶奶，26日將有萬聖節遊行演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，26週六晚上6點出發的大遊行，有五大隊的精彩內容，包含小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲的Curious Legends 劇團，由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊，還有市民朋友最熟悉的高雄熊、蜜柑站長也將參與其中！邀請市民朋友一起扮裝同樂，看完表演，大家一起遊行！

水果奶奶說，很開心和小公視一起來到高雄，和市府團隊一起舉辦2024高雄萬聖節x小公視，小公視這次也全員出動，包括水果奶奶、妖果小學的庫倫、嘎嘎、還有口袋小子皮擦一起參與萬聖節遊行，也特別和高雄出南方劇團和四維花式溜冰隊，以及艾瑞絲藝文工作室小舞者們共50名演出者聯合華麗演出。

▲▼2024萬聖節。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場還有變裝為唐僧的角色，讓陳其邁建議法號為「淨零」，呼應高雄淨零轉型施政方向，而唐僧「噹噹噹」的碎念形象，也是網友們經常用來比擬陳其邁「緊緊緊」的網路梗，兩人同台，讓現場傳出不少笑聲。

教育局補充，25日起每天晚上7點開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀。26日活動當天下午四點，會開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，數量有限，送完為止。

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