潭美助攻東北季風「雨彈一天比一天強」　專家：還有熱帶擾動發展

▲潭美颱風往呂宋島靠近，形成較明顯的氣壓梯度，導致東北季風更強，迎風面降雨明顯 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今晨2時生成的潭美颱風，預估往呂宋島、南海移動，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，明天大陸高壓帶來東北季風，潭美颱風也往呂宋島靠近，形成較明顯的氣壓梯度，導致東北季風更強，迎風面大台北山區、宜蘭、花蓮降雨明顯，後天基隆北海岸、東北角到宜蘭，可能有豪大雨發生的機會。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，這段時間的衛星雲圖可以看得出來，潭美的雲層往菲律賓方向擴展，颱風環流呈現東西向的狹長狀，中心持續以偏西到西南西的走向在移動，逐漸靠近菲律賓東方海面。

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他表示，今晚到明天北邊的西風槽將通過長江下游，繼續向東移動，槽線似乎比前2、3天的預報要來得淺，雖然仍會造成高壓脊出現相對弱點(鞍形場)，但弱點預報的位置比前2天偏北，而且比較不明顯，預估應該只會讓颱風略為放慢速度，方向上應該會繼續往西穿越呂宋島，往南海、越南沿海移動。

吳聖宇提到，同時後方預期另一個擾動也會發展起來，屬於範圍頗大的系統，讓太平洋高壓無法伸入潭美以東，潭美不會偏北轉向的另一個主因。擾動系統尚未成形，未來幾天發展更明確後，預報才比較可信，大致以北上的趨勢為主，繼續觀察。

▲潭美颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他說，預估今晚北邊的大陸高壓前緣會先往南延伸到台灣附近，東北季風開始增強，迎風面地區降雨逐漸增多，明天大陸高壓持續帶來東北季風，同時潭美颱風也在往呂宋島靠近，兩者之間形成較明顯的氣壓梯度，導致東北季風強度更強。

吳聖宇指出，迎風面北海岸、東北角、大台北東側山區、宜蘭、花蓮北部一帶的地形累積降雨會越來越明顯，開始有較大的累積雨量發生。

他表示，後天潭美通過呂宋島進入南海，颱風北側的偏東到東南風湧入台灣東部海域，跟北邊大陸高壓之間的東北季風形成交會，看起來不像是非常明顯的共伴效應，但預期在桃園以北、大台北、宜蘭、花蓮到台東有顯著降雨，尤其基隆北海岸、東北角到宜蘭等地，有豪大雨發生的機會。

周五潭美颱風在南海逐漸加速向西移動，吳聖宇說，北邊帶來東北季風的大陸高壓也向東移動，降雨較大區域往東半部，大台北、宜蘭降雨逐漸減小，但花東、恆春半島仍有較大雨勢。周六、日，迎風面地區仍有局部短暫陣雨。