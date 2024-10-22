潭美颱風來襲半個台灣濕答答　東部連灌2天豪雨「整條紫爆」

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風今晨2時生成，中央氣象署預估，以西北方向前進呂宋島再往海南島的機率較高，周四、周五最靠近台灣，伴隨東北季風及外圍環流影響，北部及東部雨勢顯著，整個東台灣都有豪雨發生的可能，風力也強勁，全台沿海及外島甚至出現12級強陣風。

▲潭美颱風周四、周五最靠近台灣，伴隨東北季風及外圍環流影響，北部及東部雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員徐仲毅指出，目前台灣東南側到菲律賓東方海面是一個大低壓帶，裡面有2個主要熱帶系統，第一個潭美颱風目前約在台灣東南方1100公里的海面上，預計往呂宋島北端移動再進入海南島，第二個在低壓帶東邊有個熱帶擾動發展，未來逐漸發展接近，氣象署觀察後續動態。

▲潭美颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

徐仲毅說，潭美颱風預估以西北方向前進呂宋島北端，再進入海南島的機率較高，以輕颱上限通過機率較高，周四、周五最靠近台灣，從路徑趨勢來看發布警報機率低，但這個季節伴隨東北季風，對台灣天氣影響較大，風雨相當大。

降雨趨勢，徐仲毅指出，今天下午起東北季風增強，北部及東部雨勢增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭山區可能出現局部豪雨，周四、周五還有颱風外圍環流影響，下雨更明顯，北部、東半部及恆春半島都容易下雨，連中南部山區也有降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

徐仲毅提到，台灣附近有東北季風南下的時候，如果呂宋島或巴士海峽這一帶有颱風通過，東北季風跟颱風外圍環流的東南風產生輻合作用，加上地形影響，容易在北台灣、東台灣有顯著降雨，雖然共伴效應不見得發生在台灣本地，但要提防有這樣的可能。

他表示，周四、周五降雨最明顯，尤其北部、東部，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭花蓮山區容易有豪雨發生，整個東台灣都有可能有局部豪雨的機會。雖然颱風中心沒到達台灣，但外圍環流風力大，全台沿海和外島提防強風長浪，加上東北季風作用，東部有豪雨等級的降雨情形。

▲潭美颱風伴隨東北季風，風力強勁。（圖／氣象署提供）

他說，周六開始東北季風逐漸減弱，但颱風外圍環流影響還在，大台北、宜蘭、花東地區仍有局部豪雨發生，下周之後颱風影響減小，水氣仍多，因此北部、南部及中部山區還是有局部下雨的機會。

徐仲毅提醒，颱風伴隨東北季風南下，風力影響也相當大，從今天開始到周四、周五，全台沿海空曠地區及外島的風力較強，達到9至11級強陣風，恆春半島及蘭嶼、綠島達到12級強陣風。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，徐仲毅指出，未來一周沒有明顯冷空氣南下，但東北季風增強影響，北台灣高溫降為22至24度，中南部及花東地區沒太大影響，周五之後溫度開始回升。