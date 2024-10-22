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社會 社會焦點 保障人權

持98把模擬槍遭罰20萬不繳　汽車、保單被扣！嘉義男秒結清

▲▼ 嘉義分署落實行政院「五打七安」政策持有98把查禁模擬槍罰20萬元 扣車扣保險後馬上繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲執行署嘉義分署對義務人持有98把查禁模擬槍遭罰20萬元未繳清，將執行扣車扣保險，業務人隨即臨櫃繳清。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林縣西螺鎮郭姓男子因非法持有公告查禁模擬槍98把，嘉義縣政府依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1規定裁處罰鍰20萬元，98把模擬槍沒入。罰鍰20萬元經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署於查扣郭男車輛及保險金，義務人立即繳清所有罰鍰，具體落實行政院當前推動的「五打七安」政策，守護安定公義社會。

▲▼ 嘉義分署落實行政院「五打七安」政策持有98把查禁模擬槍罰20萬元 扣車扣保險後馬上繳清 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲違反槍砲彈藥刀械管制條例案件處分書。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

雲林縣刑事警察大隊於111年4月19日持雲林地方法院法官核發搜索票，至嘉義縣民雄鄉2處民宅搜索，當場查獲郭男持有98把模擬槍。該批槍枝經鑑驗具有手槍外型，有槍身、滑套及槍管等類似真槍構造，並具槍機、撞針、擊錘及裝填子彈等火藥式機構裝置，符合模擬槍「具類似真槍之外型、構造、材質」、「具火藥式擊發機構裝置」及「足以改造成有殺傷力」等要件。

郭男因未依規定於109年6月12日公告查禁模擬槍生效之日起6個月內，向所在地警察局申請報備查驗發照列管，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1的規定應裁處20萬元以下罰鍰，因郭男持有的模擬槍多達98把，因此被裁處最高罰鍰金額20萬元。

嘉義分署於通知義務人自行繳納不予理會後，執行人員立即調查其財產明細，函請嘉義區監理所禁止名下2部車輛異動登記；同時通知保險公司扣押4件人壽保險金給付。因查扣車輛及保險金的價值已超過欠繳的20萬元罰鍰，郭男於衡量輕重後立刻提出現金繳清所有罰鍰，嘉義分署也隨即撤銷車輛及保險金查扣命令。
 

 
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