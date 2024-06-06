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台南女被強制執行！工作人員一到她家「暫停業務」　還送5千慰問金

▲▼行政執行署台南分署。（圖／台南分署提供）

▲行政執行署台南分署到訪徐女家中，確認家境不佳，於是暫不催繳、帶慰問金、物資協助。（圖／台南分署提供）

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市58歲的徐姓女子滯欠6,000元罰鍰，行政執行署台南分署於是致電通知繳費，不過她告知分署人員，家中生活困難。台南分署執行人員5月到訪，發現徐女家中確實狀況不佳，因此暫不催繳，還攜帶慰問金、物資到府慰助。

徐女欠強制汽車責任保險法罰鍰，因此被強制執行、收到了台南分署的通知。她向執行人員告知，家人因病領有身心障礙手冊，且她2023年年底中風、在家休養，沒有謀生能力，家境十分困難。

執行人員得知後，5月中旬到訪，發現徐女家中情況確實不佳，且還身患疾病，於是轉介台南市下營區公所，讓區公所提供協助。

此外，台南分署本著「執行有愛、公益無礙」，5日由分署長張雍制帶隊，帶領愛心社同仁到徐女家中表達關懷，也代表愛心社致贈5千元慰問金、價值5百元的愛心物資。

徐女表示，她的小兒子原先能夠外出上班，但為了照顧家人常常請假，所以工作中斷、無法繼續，家人生了病，也沒有錢可以就醫。

台南分署說，基於「人饑己饑，人溺己溺」的精神，平常鼓勵執行同仁，執行過程中主動關懷生活困頓的弱勢義務人，伸出援手、協助轉介社會局，或是慈善團體等社福機構，給予生活上的幫助。

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