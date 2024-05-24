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社會 社會焦點 保障人權

貧戶欠健保費「廚房連爐子都沒有」　執行署伸援手幫申請補助

▲▼ 家有身心障礙女兒欠健保費24萬元繳不起嘉義分署聯絡健保署補助又捐款轉介資助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 民眾家徒四壁，家有身心障礙女兒卻因欠健保費24萬元繳不起，執行署嘉義分署聯絡健保署補助，捐款轉介資助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮林姓女子欠繳健保費約24萬元，健保署南區業務組移送行政執行署嘉義分署強制執行時，因義務人名下除房地產外，無其他可供執行財產，執行人員會同健保署人員現場指界實施查封。執行人員到場發現林女家中長女為心智障礙者，全家人生活所需來源僅靠次子打零工些許工資，以及女兒領取的身心障礙補助費用，家中環境老舊雜亂，生活條件極其惡劣。分署與健保署人員研討後決定暫緩強制執行，其後義務人辦理相關手續獲得健保補助後，健保署也隨即撤回健保費催討。

▲▼ 家有身心障礙女兒欠健保費24萬元繳不起嘉義分署聯絡健保署補助又捐款轉介資助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲分署長柯怡伶率同分署同仁，前往義務人住所關懷訪視，捐贈慰問金6千元 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供） 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

當日執行人員到達義務人家中時，現場情況讓所有人員心情都降到谷底，義務人全家居住環境可以用「慘」字來形容，除了長女身心智障礙須人隨時照管外，家中更是家徒四壁，廚房空蕩蕩沒有爐具及瓦斯，甚至連水電費都繳不出。

▲▼ 家有身心障礙女兒欠健保費24萬元繳不起嘉義分署聯絡健保署補助又捐款轉介資助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

義務人林女表示全家生活僅靠其子打零工微薄收入及女兒身心障礙補助費用支應，實在無力繳納健保費。因義務人處境確實堪憐，執行人員除停止執行外，並即刻回報分署列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業基金會給予補助。

嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，日前分署長柯怡伶率同分署同仁，前往義務人住所關懷訪視，捐贈慰問金6千元，表達關懷之意，希望透過嘉義分署的關懷將社會溫暖傳遞至義務人及其家人。林女及其家人對於分署長及同仁協助的好意再三表示感謝。

嘉義分署表示，公義與關懷向來是行政執行署秉持的核心價值，除積極追繳滯欠大戶以落實公權力外，對於經濟困難的義務人，也都能以同理心寬緩分期繳納。嘉義分署積極為民提供多元服務，對於生活條件困難的義務人，轉介社福機構或通報地方政府相關單位提供協助，讓公義與關懷得以充分落實。

 
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