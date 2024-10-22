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超紅心測幫你偷窺自己！你可能有不為人知的這一面

▲▼心理測驗,個性,笑容,生活,人際關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲好想知道自己的情感表達能力嗎？玩個有趣心理測驗就有答案了。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人的內心深處都藏著一些就連自己可能都沒發現的真實想法或性格，你也對那個隱藏的自己感到好奇嗎？不妨透過外國網站《an.an》的有趣心理測驗，來找看看自己不為人知的一面吧！

Q：在這幅插畫中，你第一眼看到的是誰？

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▲▼心理測驗,個性,笑容,生活,人際關係。（圖／翻攝自國外網站）

A：藍色的男性側臉
B：綠色的女性側臉
C：粉紅色的女性側臉
D：黃色的男性側臉

從「顏色」和「性別」反映了你內心的正向程度，而「側臉輪廓」則代表了你對外表達自己內心想法的方式。透過你最先看到的圖案，可以揭露出「你不為人知的另一面」。

選好了嗎？往下滑看看結果吧！
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A：選「藍色的男性側臉」的你，比較不擅長表達情感

你其實內心情感很多，但不太習慣在別人面前表達，或許是因為你太在意「別人怎麼看我」。當你顯得緊張時，周圍的人也會跟著不自在。試著讓自己放鬆一點吧！只要心情輕鬆了，笑容就會自然流露出來。

B：選「綠色的女性側臉」你，能很自然地表現真情實感

你散發著一種療癒系的氣質，平時就能自然展現溫柔、和煦的笑容，這讓周圍的人都覺得很舒服。你那純真的笑容，成了你吸引他人的一大特色；不過，當你心情不好時，也會直接表現在臉上。如果能多注意自己的情緒，學會控制表情，會讓你更受歡迎。

C：選「粉紅色的女性側臉」的你，需要一些時間才會展現真情

你比較害羞，要熟悉一段時間才能露出真心的笑容。所以在剛見面時，可能會讓人覺得你比較難接近。但一旦熟絡起來，你那親切的笑容會慢慢展現出來，讓人覺得你前後判若兩人。為了避免給人留下冷漠的第一印象，試著從一開始就多笑一點，這會讓你更討人喜歡。

D：選「黃色的男性側臉」的你，非常擅長表現情感

你很會表達情感，是那種表裡如一的人，情感幾乎沒有隱藏。你個性開朗，充滿正能量，周圍的人可能都覺得你非常陽光。不太會去懷疑別人的你，總是帶著微笑，讓周遭氣氛愉快。對你來說，微笑就像呼吸一樣自然。和你在一起，即便是心情低落的人，也會很快被你感染，變得開心起來。繼續用你的笑容溫暖身邊的人吧！

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關鍵字：

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