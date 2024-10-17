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假日想去哪裡玩？超準心測透露你內心真正的渴望！

▲▼心理測驗,假日,玩樂,渴望。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從放假了想去哪裡玩的選擇，也能看出你內心真正渴望的事情，玩個趣味心理測驗更了解自己一點吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

好想吃美食、好想談戀愛、好想發大財……你也有很多願望嗎？不過其實可能有些連你自己都沒意識到的渴望，卻總是很難被滿足，不妨來玩外國網站《an.an》的心理測驗，透過假日出門會去哪裡玩的問題，來一窺自己「現在內心深處到底想要什麼」，快來測看看。

Q：假設假日出遊，你會選擇以下哪個地方？

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▲▼心理測驗,假日,玩樂,渴望。（圖／取自免費圖庫pexels）

A：遊樂園
B：海邊
C：公園
D：咖啡館

在心理層面上，「假日」其實是你內心最真實的一面表現，反映了你無意識裡的真正想法，而你選擇的地點，象徵了你現在內心最想被滿足的東西。所以從你假日想去哪，可以看出你內心深處到底在渴望什麼。

選好了嗎？往下滑看結果！
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A：選「遊樂園」的你渴望「影響力」

選遊樂園的你老是成為團體裡的開心果，帶給周圍的人能量。你應該是一個很愛表現自己的人，笑容滿滿，對大家也很大方。這樣的你，其實最渴望的是「影響力」。你可能在想，如果自己有更強的發言權或魅力，就能讓身邊的人更開心。不過，現在的你其實已經夠有魅力了，不需要刻意讓更多人喜歡你，你就是獨一無二的！

B：選「海邊」的你渴望「心靈療癒」

選擇海邊的你，對金錢或物質沒有太大興趣，反而更重視回憶和心靈層面的東西。你可能最近很想遠離都市的喧囂，好好放鬆一下。這樣的你，內心最渴望的就是「療癒」。也許你最近壓力有點大，其實不需要做什麼特別的事，陪著寵物或是在陽光下散步，都能讓你找到平靜。記得適時放鬆自己，壓力解除了，心情也會變好哦！

C：選「公園」的你渴望「人際互動」

選擇公園的你，對待事情總是很認真，在人際關係上也不馬虎。你應該是一個責任感很強的人，尤其是在工作上。這樣的你，其實內心最渴望的是「與夥伴的交流」。和朋友一起烤肉、開心聊天或聚餐，都會讓你感到特別滿足。你其實比自己想像中更需要人際互動，別害怕，快去和朋友們聯繫吧！

D：選「咖啡館」的你渴望「自己的時間」

選咖啡館的你，可能覺得人際關係有點麻煩，太親近反而讓你感到不自在。你不喜歡被背叛，也不想傷害別人，所以更傾向保持距離。這樣的你，最渴望的就是「屬於自己的時間」。不論是追完一部想看的劇，還是去品味美食，這種不必顧慮別人時間的狀態，對你來說是最大的享受。現在的你，需要好好充實一下給自己一個ME TIME！

了解自己內心深處的渴望其實不容易。想知道自己真正想要的是什麼，就得不斷問自己「為什麼？」當你發現自己心裡留下的「我想這樣做」的願望時，試著專注在這上面吧！相信你會開始感受到前所未有的興奮和期待。

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