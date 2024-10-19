太陽能幫做爆米花！　花蓮推動節能減碳結合日常生活

▲▼民眾排隊試吃用太陽能發電製作的爆米花。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將節能教育結合雙十國慶健走，倡導健康生活理念，並以「花蓮 FUN 爆能」為主題，推動全民對節能減碳的關注，民眾反應熱烈，攤位更是大排長龍！活動現場展出了如何運用太陽能製作爆米花，讓民眾認識太陽能光發電及儲能原理，透過日常生活中常見的爆米花及趣味互動體驗，將節能知識與日常生活緊密串聯。





節能教育活動的一大亮點是使用太陽能發電的爆米花機，透過太陽能板創造綠色能源，將光電能源儲存到磷酸鐵鋰電池裡，並透過逆變器轉換，將節淨能源應用於爆米花車上，提供爆米花機電力使用。民眾透過現場參與有獎徵答或填寫節能問卷的方式，換取熱騰騰的爆米花，同時學習到基本的節電與能源知識，不僅讓民眾對太陽能光電系統有更直觀的理解，更增進大家對綠色能源的興趣。

全球氣候變遷問題日益嚴重，節能減碳不僅是國際趨勢，更是你我共同的責任，花蓮縣府致力推動淨零城市目標，也透過本次國慶雙十健走，呼籲全民一起走出戶外，加入健走行列，將能源永續的知識融入民眾的日常，並學習如何實踐低碳健康的永續生活方式。

▲花蓮縣政府透過本次國慶雙十健走，宣導能源永續的知識融入日常，實踐低碳健康生活方式。

現場工作人員提供許多關於用電習慣、電器標示認知等節能資訊，也鼓勵大家追蹤花蓮節電讚FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/hualiensave/)，隨時了解最新的節能訊息。

此外，花蓮縣政府期盼透過此類活動，讓節能減碳成為民眾日常生活中的一部分，在溫室效應暖化加劇的情況下，每個人都應該為地球環境盡一份心力，一起攜手邁向永續發展的目標，並為下一代創造永續的未來。