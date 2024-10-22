出門一定要帶著！同事一看卻喊奇怪　網爆共鳴：你不孤單

▲Labubu最近超紅，很多人也會帶出門。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人會收藏娃娃，甚至把娃娃帶出門！近日就有網友發文表示，她出門都會帶上娃娃，就像養寵物一樣，然而同事卻覺得她很奇怪，所以她就想知道，有沒有人和她一樣，去哪裡都要帶著娃娃？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「有人也會帶娃娃出門嗎」為標題發文，提到她平時出門都會帶著娃娃，有點像是養寵物。晚上睡覺，她會替娃娃蓋被子；失戀時會抱著娃娃哭；用電腦時，會把娃娃放在旁邊一起努力；吃飯的時候，也會讓娃娃跟食物一起拍照。

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不過，此舉在同事眼中，卻是詭異又羞恥的，因此原PO就想知道，有沒有人也和她一樣，去哪裡都要帶著娃娃？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「你不孤單，我也這麼奇怪」、「原本也覺得很奇怪，直到我擁有了......，說奇怪的人才奇怪」、「原本朋友也一臉異樣的看我帶娃吃飯拍照，直到我等她們生日，各送幾隻她們喜歡的吉伊卡哇角色，就都淪陷、一腳入坑了！可愛就是一切」、「我超喜歡帶娃娃出門」、「我也會欸，帶好帶滿」、「我出門還幫繫安全帶」。

還有網友回應，「不奇怪啊～只是剛好你身邊沒有跟你類似喜好的人而已」、「最近好像很流行這樣欸」、「買一隻娃娃給同事他就會懂了」、「超可愛的好不好」。