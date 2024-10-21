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送網紅《獵人》卡包...麥當勞遭炎上！鐵粉怨：把粉絲當盤子

有網友抱怨，「沒看過獵人的網紅都有，是不是把獵人的粉絲當盤子？」（圖／麥當勞官網）

▲麥當勞近日推出獵人聯手熱血動漫祭，發起套餐加購卡牌活動。（圖／麥當勞官網）

圖文／CTWANT

繼《七龍珠》聯名週邊後，麥當勞近日推出獵人系列角色卡片及主題撲克牌，目前已有多名網紅收到，並搶先在社群上曝光。不過有網友抱怨，「沒看過獵人的網紅都有，是不是把獵人的粉絲當盤子？」

原PO在Dcard以「麥當勞的獵人卡有夠掉價」為題發文，表示自己是獵人粉，麥當勞最近跟獵人聯名本來想衝一波，結果發現這波公關品N個網紅都有收到，要搞抽卡機制的話，濫發公關品超級掉價，公關品給喜愛或是有推廣動漫的網紅就算了，但連沒看過獵人的網紅都有。

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原PO氣炸，「是不是把獵人的粉絲當盤子，錢這麼好騙喔？還說小傑是原子小金剛，比司吉是露亞，拿免費的就算了，連基本尊重都沒有，這位網紅在Threads被炎上還在小帳PO嘲諷限動，真是有夠瞎 ，路邊不知名網紅爽拿一整套，我還要套餐加錢才可以盲抽4張小卡片。這不是割韭菜什麼是割韭菜，買的絕對是白癡。」

原PO繼續罵，「想收集的心都沒了，賤民只配一張一張收集嗎？然後這篇的重點不是在炎上網紅，當然有人想炎上我也管不著，但這次行銷真的太掉價，身為粉絲滿生氣的，行銷搞這樣，不如買其他保值的獵人週邊，況且這種模式，要收到一整套的機率超級低，順帶一提那個放卡片的公事包盒甚至沒開放購買，還被送到一堆不懂它價值的人手上 ，有夠不值。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「送給完全不知道獵人的網紅到底幹嘛」、「說真的原本想買，現在一包都不買 廉價卡片，我的青眼白龍帥多了」、「她這回覆完全讓人感覺麥當勞和網紅把別人當盤子，明明一堆粉絲會想收集，被他這樣一講感覺那卡片根本垃圾不屑收集，這網紅直接把麥當勞搞出一波公關危機」、「現在看到這人回覆，整個廉價起來」、「雖然我很喜歡獵人，但這波我拒絕消費」。

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