月薪38K「不補班、好請假」1狀況卻超困擾！一票勸：我選擇忍

▲原PO薪水38K。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

薪水38K，但卻有個愛抱怨的同事坐自己身邊，會不會想離職呢？近日有網友發文表示，她的工作其實還不錯，好請假、有禮金、有供餐，然後薪水3萬8000元，不過，她身邊有個每天都會自言自語的同事，讓她很困擾，所以不知道要不要因為這個原因而離職？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「月薪38000，這樣的工作要辭職嗎」為標題發文，分享她的工作狀況，他們部門相處融洽、特休優於勞基法、好請假、有零食、有年終獎金、會供餐、有禮金、補班日不補班，除了薪水之外，幾乎已經是完美公司。

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不過，原PO卻透露，坐在她旁邊的同事會一直自言自語、摔東西、發出噪音、不斷抱怨，讓她非常困擾，且就算戴上耳機也還是會受到影響。由於現在不能換座位，加上主管稱自己需要一些時間處理，所以原PO就很猶豫，不知道要不要離職？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這已經優於大多公司了吧，薪水也沒低到哪去，你不要應該很多人搶著要，是我會選擇忍，無視他、忽略他就好了」、「他不是我主管的話，根本沒差」、「不是我主管的話我選擇忍」、「無視他。離職（原因）最好不要因為是同事，因為這種人到哪裡都有」。

不過也有網友表示，「被搞到離職，跟你差不多薪水，工作蠻閒的，就一個老愛弄同事的阿姨，一直碎嘴、碎念，還瘋狂噴酒精」、「我也是因為坐隔壁的行為舉止很煩、影響到我離職的，但當然還有其他因素。我覺得就先看能不能換座位吧，如果不行就開始分析優缺點，看你能不能接受」。