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潭美颱風明晚登陸呂宋島　賈新興：周五後又有熱帶系統

▲▼潭美颱風預估明天傍晚至晚上，登陸呂宋島之後，進入南海的機率高。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲潭美颱風預估明天傍晚至晚上，登陸呂宋島後，進入南海的機率高。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風於今晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，明天傍晚至晚上，登陸呂宋島之後，進入南海的機率高，周五後觀察菲律賓東方外海另一個熱帶系統發展，另今天起至11月，宜蘭留意持續且異常降雨的發生。

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析近期天氣，明天桃園以北及宜蘭有陣雨，花蓮亦有零星短暫雨。周四受颱風環流偏東風及東北季風影響， 苗栗以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部雨。周五受颱風環流偏東風影響，花東及屏東有雨，桃園以北及宜蘭午後轉多雲偶雨

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賈新興提到，留意今天晚上至周四，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，以及周四至周五，宜花東及北北基有局部較大雨勢發生的機率。

他指出，周六，花東有局部雨，午後北部山區及中南部有局部短暫陣雨。周日，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後中南部及宜蘭有零星短暫雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四，午後山區有零星短暫陣雨。

今晨2時生成的颱風「潭美」，賈新興表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估明天傍晚至晚上登陸呂宋島，之後進入南海的機率高，周五之後觀察菲律賓東方外海另外一個熱帶系統發展的趨勢。

他表示，短期氣候趨勢預測顯示，今天起至11月，宜蘭留意有持續且異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

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