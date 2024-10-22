潭美颱風威脅明晚變天「強風豪雨熱區曝」　北東高溫剩22度

▲明晚起到周四，大台北、東半部地區要注意降雨狀況。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風於今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，大致會往西北西至偏西方向移動，周四到周五通過菲律賓呂宋島後進入南海，直接侵襲台灣的機會降低，但仍然要注意間接影響，尤其明天到周五沿海的強風浪及長浪明顯，明晚起到周四在大台北、東半部注意降雨。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部轉陰霾，且有局部短暫雨發生的機會，基隆北海岸、宜蘭等雨勢相對較明顯。中南部天氣不受影響，維持多雲到晴。各地早晚偏涼，不過白天時段、尤其中午前後感受相當暖熱。

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他說，明天東北季風持續影響，隨著潭美颱風逐漸接近菲律賓，台灣附近的氣壓梯度力增大，迎風面及各沿海地區的風勢將進一步增強，台南以北、東半部的沿海都有強陣風發生機會。如有易受風力影響的物品放在戶外，務必要多加留意。

降雨方面，歐宗學指出，水氣將逐漸增多，預估明天北部、東半部都會是陰雨天氣，且東北部可能會有較明顯的持續性雨勢，氣溫也將明顯轉涼，尤其北部、東北部會有顯著降溫機會，全天氣溫降到22至25度，中南部早晚低溫也會降到22至24度，白天高溫沒明顯變化。

他表示，周四颱風逐漸通過菲律賓呂宋島，此時距離台灣最近，雖然沒有直接侵襲，但外圍環流帶來豐沛水氣，配合東北季風，北部、東半部持續陰雨天氣，且大台北東側、東半部至恆春半島都有較明顯雨勢機會，可能有局部豪大雨。

中南部平地也會轉為多雲或陰天，他說，降雨要在山區附近才有較高機會，尤其是山脈稜線附近，也可能會有較明顯雨勢，山區的天氣會比平地要來得惡劣許多、風勢也會相當強烈，如果近幾天有安排登山活動，建議取消或改期。

歐宗學表示，周五颱風穿越呂宋島進入南海後遠離，東北季風也剛好減弱，整體環境轉為偏東風，大台北東側、東半部仍有局部短暫陣雨。周末颱風持續遠離，台灣附近為偏東至東北風環境，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部午後有局部短暫陣雨。