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本周可能有2個颱風　賈新興：留意明晚起宜蘭連4天大雨

▲▼歐洲模式及各AI模式預測均顯示，本周可能有１至２個颱風生成。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲歐洲模式及各AI模式預測均顯示，本周可能有1至2個颱風生成。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24最快今天增強為颱風「潭美」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，本周可能有1至2個颱風生成，周六可能還有另一個颱風發展，要留意明晚至周五宜蘭有局部較大雨勢，周五至周日花東及屏東有較大雨勢發生的機率

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析未來10天的降雨趨勢，明日北海岸、基隆、東北角至宜蘭有零星短暫雨，午後新北山區及宜蘭有局部雨。周三桃園以北及宜蘭有陣雨，周四桃園以北及宜花有局部雨。

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他說，周五至周日有受颱風外圍環流影響的機率，周五新竹以北、宜花東及高屏有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。周六桃園以北、宜花東及高屏有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。周日苗栗以南及花東有局部雨，宜蘭亦有零星短暫雨。

賈新興指出，下周一台南以南及台東有局部陣雨，午後台中以北及宜花山區有零星短暫陣雨。下周二苗栗以北及中投山區有零星短暫雨，午後彰化以北、中南部山區及宜花東有局部短暫陣雨。

他表示，30日台中以北及宜蘭有局部雨，午後竹苗以北山區、北北基宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

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