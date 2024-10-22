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彰化謝家「一家三代出立委」成首例　老厝白宮豪宅成打卡熱點

謝衣鳯2次立委得票率皆突破5成，能否順利出戰縣長選舉，掀起地方熱議。

▲謝衣鳯2次立委得票率皆突破5成，能否順利出戰縣長選舉，掀起地方熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藍委謝衣鳯胞弟、彰化縣議長謝典林去年7月，為力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，公開發表退出國民黨聲明，在政壇投下震撼彈，時隔1年多卻上演驚天逆轉，使得謝家在非選舉期間，又淪為綠營攻擊箭靶；謝家與地方盤根錯節的利益糾葛，一再被端上檯面，使得家族內部對是否直攻縣長選舉，興起保留態度。

謝典林黨籍案橫空殺出，就連在今年立委選舉，與謝衣鳯激烈廝殺的前台北農產運銷公司吳音寧，也在臉書發文質疑，指謝家當初為了選舉包牌，藍白選票都要，姊弟倆合演一齣戲，「眼看白的力量在式微，謝典林又不退國民黨了！姊弟倆現在改演一齣，退黨申請書送了1年多，還沒送出去的可笑戲碼。」文末，吳特別附上謝家位於溪洲的「白宮豪宅」外觀照，砲火十分猛烈。

江啟臣政治歷練完整，曾任行政院新聞局長、立法院副院長、國民黨主席，被藍營視為2026中部領頭羊。

▲江啟臣政治歷練完整，曾任行政院新聞局長、立法院副院長、國民黨主席，被藍營視為2026中部領頭羊。

本刊掌握，謝典林再次成為全國焦點，連帶家族於非選舉期間招致攻擊，讓謝家頗為無奈。再加上，謝衣鳯在競選立委連任期間，幾乎承擔來自民進黨與綠營側翼的圍攻，包括謝家經營當地有線電視系統「三大有線電視」，以及謝家房產、被控壟斷台糖土地租用等議題，輪番被端上檯面放大檢視，使得家族內部對是否直攻縣長選舉，陷入兩難。

彰化縣議長謝典林黨籍問題再成焦點，連帶燒出地方恩怨情仇。

▲彰化縣議長謝典林黨籍問題再成焦點，連帶燒出地方恩怨情仇。

「謝家在地近40年經營，是謝衣鳯的資本也是包袱。」一位彰化在地議員指出，謝家事業版圖從營造業、運輸業到有線電視，從祖父輩跨足政治，如今寫下「一家三代出立委」紀錄，成為政壇首例；此外，謝衣鳯的大伯謝新興曾是經濟部公布的囤地大戶之一，經營觸角同樣廣泛，家族色彩被對手透過金權政治、相對剝奪感等議題包裝，自然會被猛攻。

謝家老厝遭綠營猛攻「白宮豪宅」，一度成為另類打卡景點。（吳音寧競總提供）

▲謝家老厝遭綠營猛攻「白宮豪宅」，一度成為另類打卡景點。

為此，謝家內部有一派認為，應思考2026年縣長選舉，從參選坐轎改為輔選抬轎的可能性，甚至謝典林是否競選連任議長，抑或轉換至農會等跑道，相關布局牽一髮動全身，近期已在地方政壇傳開。謝衣鳯則是持續跨區勤跑基層，積累陸戰實力，在國會追打產業升級、農業轉型及新興能源議題，凸顯問政專業，同時也不忘在重大節慶製作祝賀哏圖，打開在年輕族群知名度。


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