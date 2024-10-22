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女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼看出關鍵」判婚姻無效

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲新竹一名女子後悔與同居砲友結婚，法官抓出一關鍵，直接判婚姻無效...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名女子2021年登記婚姻後，丈夫隨即入獄服刑，之後她認為雙方只是同居砲友，沒有感情基礎，向對方表示要離婚遭拒，因此向法院訴請離婚。法官審理時，用肉眼看出結婚書約證人簽名造假，最終認定雙方婚姻關係不存在。

根據判決書，女子指出，她婚前與砲友同居，但對方因毒品案即將勒戒，為了能與外界書信往來，因此拜託她幫忙結婚。女子以為只是要幫忙勒戒期間的書信往來，因此在2021年5月與砲友登記，殊不知對方被判有罪，即將入監服刑。之後，她以書信表示要離婚，但被砲友拒絕。

砲友則主張，他早在2021年2月入監，女方同年5月以會客窗方式與他結婚，絕非不知情。另外，女方這段期間寄給他的書信內容親暱、署名老婆，還駕駛他的車輛被開罰單、提領他帳戶內的金錢，所以女方訴請離婚不合理。

法官表示，民法明文規定，結婚應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記。不過，結婚書約證人出庭時證稱「簽名不是我簽的」、「我沒有簽過這種證書，也不知道雙方有結婚」、「我沒看過男方，也不曾去監所」。

根據證人陳述及當庭簽名，法官用肉眼比對結婚書約證人欄簽名，發現與證人的運筆、書寫方式均有不同，足見兩造結婚不符合法定要件，而屬無效，因此近日判決雙方婚姻關係不存在。全案仍可上訴。

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