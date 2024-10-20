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婆婆乾女兒是「老公前任」　穿短裙色誘還脫內褲！她心碎回娘家

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲原PO懷孕20周，卻見老公和乾妹妹過從甚密。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「回到娘家後，我媽支持我，也尊重我的決定。」一名女網友表示，她婆婆有個乾女兒，而懷孕20周的她，最近卻發現對方是「老公前女友」，甚至撞見「妹妹已經把內褲脫掉，還坐在我老公腳上」，讓她當場心碎，決定離婚。

女網友在「匿名公社」上發文表示，婆婆有個乾女兒，「最近才聽見婆婆私下告訴乾女兒，不要告訴我，她是我老公前女友」。她透露，婆婆的乾女兒每次來到家裡，都有特別打扮過，還會故意穿短裙，讓她覺得很不舒服。

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原PO接著說，過去只要她不在客廳，「乾女兒」就會把腳放在桌上，誘惑她老公，直到聽見她的聲音，才會把腿放下。她曾多次告訴老公，「我不喜歡你的妹妹（乾女兒）來到家裡！」但老公卻說，「妹妹是來看我媽，我們又沒有怎麼樣」。

結果後來原PO就發現，「乾女兒」和老公在客廳卿卿我我，甚至聽見「妹妹告訴我老公，我現在懷孕，你們不是不能行房？」沒多久後，她就偷偷看見「妹妹已經把內褲脫掉，還坐在我老公腳上」，讓她當場心碎，並開始收拾衣服，要離開那個家、和老公離婚，「回到娘家後，我媽支持我，也尊重我的決定。我媽說：我們母女一起養小孩，不用依靠任何男人生活」。

貼文曝光後，不少網友都留言直呼，「真的有乾的都不要，乾媽也是，一堆鳥事」、「髒東西是該清理乾淨」、「離婚也好！這種男人真的很爛」、「這婆婆有事嗎」、「坐在他腿上意思是？有那個了嗎」、「先從朋友變成乾妹妹，最後變成小寶貝」。文章雖掀起熱烈討論，但也有網友質疑真實性，「這也太扯了吧」、「這劇本有創意」、「編得很好，下次別再寫了」。

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