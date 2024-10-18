婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程！才知是前女友

▲原PO直擊老公與乾女兒發生不倫戀。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「當場我已經心碎！」一名人妻透露，婆婆有個乾女兒，沒想到竟是老公的前女友，來家裡作客都會刻意打扮穿短裙，但原PO早已發現乾女兒與老公關係不單純。某天，原PO親眼直擊乾女兒脫下內褲坐在老公腳上，乾柴烈火一發不可收拾，氣得原PO搬家並決定離婚。

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，目前懷孕20周，最近得知一個晴天霹靂的消息，原來婆婆的乾女兒竟然是老公的前女友，之前每次來家裡，對方都會刻意穿短裙，還會對婆婆噓寒問暖，非常會討長輩開心。

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原PO氣憤直呼，婆婆比較早休息，乾女兒就會去找老公喝酒，「當我不在客廳，她就會把腳放在桌上，誘惑我老公」，直到聽到原PO的聲音，乾女兒才會把腳放下來。

儘管原PO多次向老公抗議，不喜歡乾女兒來家裡，老公卻反過來質疑她疑心病太重，「妹妹（指乾女兒）是來看我媽，我們又沒有怎麼辦！」

然而原PO早就親眼看見，老公與乾女兒在客廳親親我我，甚至有一次還聽見，乾女兒說原PO正在懷孕，因此不能行房，接著就把內褲脫掉，坐在老公的腳上，開始發生不倫戀，讓原PO崩潰啜泣「我已經心碎。」

不願委曲求全的原PO直接收拾衣服，並決定斷開這段婚姻，「我二話不說，離開那個家，第二天，我拿離婚協議書給我老公。」原PO強忍淚水反擊，她會自己撫養孩子，「再苦再累，我會一個人撐著」，就是不希望小孩在不建全的家庭長大。

所幸娘家是原PO永遠的靠山，媽媽支持並尊重她的決定，並安慰「我們母女一起養小孩，不用依靠任何男人生活。」

底下網友紛紛心疼力挺，「乾脆俐落，加油」、「欣賞妳的果斷，妳一定能把小孩教好顧好」、「從來不接受有什麼乾妹妹乾哥哥...抱一個加油」、「這老公真的超垃圾」、「太婊了吧，支持妳離婚」、「抓到證據可以告他們並要一些錢！侵佔配偶權」、「長痛不如短痛，妳很棒，很果斷加油」、「乾女兒乾妹妹就是備胎」。