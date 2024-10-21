　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻細心照顧臥床夫6年　他一康復「離婚娶別人」

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲男子康復後與妻子離婚，離婚短短一周便迅速迎娶另名女子。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子過去6年悉心照顧車禍臥床的丈夫，也把日常生活分享在臉書上，受到網友關注，但男子恢復健康之後決定離婚，並迅速迎娶另名妻子。女子事後發文祝福前夫新婚幸福，大批網友則是痛批男子薄情寡義。

星洲網報導，女子努魯莎茲瓦妮2016年與男子結婚，歷經2年遠距離婚姻生活之後，男子因為車禍傷及頭部、肺部、肋骨骨折，臥床養病。在這段期間，她必須每天以鼻胃管餵牛奶4次，並在護士協助之下更換紙尿片、幫他洗澡，每天都協助他做復健，經常必須獨自一人購買孩子、丈夫的所需物品，勞心勞力，這些日子過得相當勞累。

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

▲努魯莎茲瓦妮2019年上傳一家三口的照片（左），當時前夫出入需要坐輪椅。（圖／翻攝自星洲網）

沒想到男子恢復健康之後和她離婚，離婚一周後就迅速迎娶另外一名女子。努魯莎茲瓦妮發文說，「恭喜（前任）老公，希望你為心中所選感到幸福。（新娘）艾法艾佔，請像我曾經那樣好好照顧他，我與他已經結束，現在輪到妳接棒」，並上傳新婚夫妻婚禮合照。

然而這一切的轉折讓努魯莎茲瓦妮的粉絲始料未及，紛紛留言痛批前夫忘恩負義。她後來刪除原先貼文，並重新發文說明，她與前夫均已履行夫妻責任，請大家不要撻伐，日後會共同承擔撫養孩子長大的責任。

努魯莎茲瓦妮的新貼文再度引發關注，留言數衝破上千則，許多人稱讚她格外堅強，也有人為她感到悲傷，痛批前夫對髮妻忘恩負義，「相信更美麗的未來在等妳，千萬別回頭」、「怎能有如此忘恩負義的人，彷彿沒有心肝」、「我也曾像妳一樣照顧臥床丈夫8年，他現在已經康復，路過看到妳的故事，為妳祝福，希望妳找到更好的對象」。

▼努魯莎茲瓦妮離婚之前，帶著孩子照顧因車禍受傷臥床的丈夫。（圖／翻攝自星洲網）

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

ET快訊
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
快訊／20歲騎士慘死　重機解體
獨／15歲少年父宮廟曝光　當乩身開壇問事
總預算案朝野協商又破局！　韓國瑜狂嘆氣
「撒釘魔人」害多車爆胎　法院裁定無保請回
范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的
快訊／樂天桃猿宣布5球員不續約
快訊／15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方
為了訛錢！陸父將3歲女兒拋向大貨車　女童當場輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓訓斥俄國大使！譴責北韓派兵「威脅國安利益」：呼籲中斷合作

印尼總統普拉伯沃公布內閣109人名單　規模近年最大

1年搭機3次↑就課徵！未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

東京住宅驚見「3具白骨化遺體」！　鄰居1個月沒看到人嚇壞報案

人妻細心照顧臥床夫6年　他一康復「離婚娶別人」

美直升機「撞倒無線電塔」起火狂燒！　機上4人全數罹難

北韓派兵侵烏　南韓不忍了！開啟心戰廣播：你們隨時會被派去送死

男繼承近10億遺產！女友「為錢毒殺他」判關25年　結果竟是詐騙

自家成哈瑪斯首領辛瓦葬身地　加薩男大驚：我在那住了15年

情侶「旅遊勝地」排名大洗牌！台灣擠進前10名　日本東京居冠

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

南韓訓斥俄國大使！譴責北韓派兵「威脅國安利益」：呼籲中斷合作

印尼總統普拉伯沃公布內閣109人名單　規模近年最大

1年搭機3次↑就課徵！未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

東京住宅驚見「3具白骨化遺體」！　鄰居1個月沒看到人嚇壞報案

人妻細心照顧臥床夫6年　他一康復「離婚娶別人」

美直升機「撞倒無線電塔」起火狂燒！　機上4人全數罹難

北韓派兵侵烏　南韓不忍了！開啟心戰廣播：你們隨時會被派去送死

男繼承近10億遺產！女友「為錢毒殺他」判關25年　結果竟是詐騙

自家成哈瑪斯首領辛瓦葬身地　加薩男大驚：我在那住了15年

情侶「旅遊勝地」排名大洗牌！台灣擠進前10名　日本東京居冠

南韓訓斥俄國大使！譴責北韓派兵「威脅國安利益」：呼籲中斷合作

網紅開箱《獵人》全套卡包失言遭炎上！　她批麥當勞：亂寄公關品

台灣大賽G3先發投手出爐　雙洋投羅昂戰克迪搶第2勝優勢

日本綠蠵龜「干擾飼育員」　排隊等刷背還黏緊緊：再多嚕幾下嘛~

快訊／彰化139縣道死亡車禍！重機撞路樹解體　20歲軍人不治

傷勢遠比想像嚴重　大坂直美將缺席比莉珍金盃賽季報銷

未續約離開桃猿　許銘傑感謝酸民讓他更強壯：你們真的懂棒球嗎？

快訊／苗栗槍響！兄弟吵架「刀槍對戰」　他小腿中彈倒地送醫

高雄「撒釘魔人」害多車爆胎遭逮　法院裁定無保請回理由曝

印尼總統普拉伯沃公布內閣109人名單　規模近年最大

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

陸女銀座FENDI購物爆氣　經理4人跪一排道歉

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

東京「極樂酒吧」17越南妹被逮！超正老闆娘曝

20歲小隻馬BJ遭跟蹤　他埋伏13小時性侵得逞

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

更多熱門

相關新聞

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！

泰國春武里府以侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）聞名的芭達雅綠山國家動物園，近日傳出有中國籍遊客在園區內使用彈弓，疑似攻擊動物，相關影片曝光後，也引發爭議。園方則回應，將會進一步展開調查，不排除採取法律行動。

女傭「偷用尿煮飯」！印度雇主慘患病

女傭「偷用尿煮飯」！印度雇主慘患病

菲律賓1省已停課　準潭美預測路徑曝光

菲律賓1省已停課　準潭美預測路徑曝光

冷血割陰莖！法醫2小時拼回碎屍　他逃死獲釋

冷血割陰莖！法醫2小時拼回碎屍　他逃死獲釋

他殺人分屍逃死關23年　獲釋秒開TikTok發片

他殺人分屍逃死關23年　獲釋秒開TikTok發片

關鍵字：

離婚夫妻東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面