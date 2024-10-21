人妻細心照顧臥床夫6年　他一康復「離婚娶別人」

▲男子康復後與妻子離婚，離婚短短一周便迅速迎娶另名女子。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子過去6年悉心照顧車禍臥床的丈夫，也把日常生活分享在臉書上，受到網友關注，但男子恢復健康之後決定離婚，並迅速迎娶另名妻子。女子事後發文祝福前夫新婚幸福，大批網友則是痛批男子薄情寡義。

星洲網報導，女子努魯莎茲瓦妮2016年與男子結婚，歷經2年遠距離婚姻生活之後，男子因為車禍傷及頭部、肺部、肋骨骨折，臥床養病。在這段期間，她必須每天以鼻胃管餵牛奶4次，並在護士協助之下更換紙尿片、幫他洗澡，每天都協助他做復健，經常必須獨自一人購買孩子、丈夫的所需物品，勞心勞力，這些日子過得相當勞累。

▲努魯莎茲瓦妮2019年上傳一家三口的照片（左），當時前夫出入需要坐輪椅。（圖／翻攝自星洲網）

沒想到男子恢復健康之後和她離婚，離婚一周後就迅速迎娶另外一名女子。努魯莎茲瓦妮發文說，「恭喜（前任）老公，希望你為心中所選感到幸福。（新娘）艾法艾佔，請像我曾經那樣好好照顧他，我與他已經結束，現在輪到妳接棒」，並上傳新婚夫妻婚禮合照。

然而這一切的轉折讓努魯莎茲瓦妮的粉絲始料未及，紛紛留言痛批前夫忘恩負義。她後來刪除原先貼文，並重新發文說明，她與前夫均已履行夫妻責任，請大家不要撻伐，日後會共同承擔撫養孩子長大的責任。

努魯莎茲瓦妮的新貼文再度引發關注，留言數衝破上千則，許多人稱讚她格外堅強，也有人為她感到悲傷，痛批前夫對髮妻忘恩負義，「相信更美麗的未來在等妳，千萬別回頭」、「怎能有如此忘恩負義的人，彷彿沒有心肝」、「我也曾像妳一樣照顧臥床丈夫8年，他現在已經康復，路過看到妳的故事，為妳祝福，希望妳找到更好的對象」。

▼努魯莎茲瓦妮離婚之前，帶著孩子照顧因車禍受傷臥床的丈夫。（圖／翻攝自星洲網）