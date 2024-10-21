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彰化前4連霸鄉代涉貪93萬！讓「袋地」有路有溝　 一審重判7年

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化1名4連霸鄉代涉貪遭判刑7年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名泛藍4連霸李姓前鄉代，兼以土地仲介為業，涉嫌在12年前為一塊無法通行的袋地爭取興建水溝，得以畫建築線再鋪設柏油路、讓土地順利售出，從中拿取93萬3,435元仲介費，地院審理時，李辯稱是因巷道地面泥濘，才會口頭建議一併鋪瀝青，法官不採信，依涉犯非主管監督事務圖利罪，重判7年徒刑，沒收犯罪所得93萬多元。

判決書指出，李男擔任第17至20屆彰化縣鄉民代表，又曾於其於1994年至1998年間，曾在公所建設課擔任代理辦事員、代理技士及技士等職務，並負責受理建築執照申請及准給建築執照，熟悉申請指定（示）建築線之相關法令、要件、流程及應備文件。

李後來也以仲介土地買賣賺取佣金為業，2011年間，得知18地號土地與巷道間尚相隔24地號土地泥地部分，並非屬於可供公眾通行、因此18地號土地無法指定建築線，也無法出售，因此涉嫌利用職務之便，於2016年鄉代會第20屆第8、9次臨時會議中，提案「以增設側溝及鋪設柏油方式，以維村民生命財產安全」，請公所辦理新建路面側溝，讓土地能提定建築線。

土地如願取得興建水溝並取得指定建築線後，順利以3931萬6980元價格售出，李收到第二次買賣仲介佣金93萬3435元。全案經法務部廉政署移送彰化地方檢察偵辦，以涉貪起訴。

李男辯稱，否認涉嫌圖利犯行、也不承認有對公所人員施壓，「提案在18地號土地做排水溝是黃男建議的，我並非為創造指定建築線」，會口頭建議在24地號土地一併鋪瀝青，那是因為該土地很泥濘，並沒有要求刨除巷道泥地的瀝青再重鋪，也不知道為什麼會勘結論，加註「有關代表反映」等文字。

法官審酌，李男擔任16年鄉代，又曾在公所建設課任職，並負責受理建築執照申請之業務，為使自己獲取買賣仲介佣金、使18地號土地所有人得以獲取指定建築線，獲取仲介佣金93萬3435元之不法利益，再考量被告於偵查初期雖自承犯罪，惟其後即翻異其詞，可認並無悔悟之心，犯後態度欠佳，依涉犯非主管監督事務圖利罪，判處7年徒刑，沒收犯罪所得93萬餘元、褫奪公權5年。全案可上訴。

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