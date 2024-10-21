承認將258萬元名酒送林明佐！陳政谷：這都是人情世故

▲陳政谷坦承將酒送給林明佐，說「這都是人情世故」。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，林明佐被檢方指控與九州博弈集團總裁陳政谷「稱兄道弟」，還收受對方價值258萬元全球限量威士忌。台中地院今天（21日）提訊陳政谷出庭，陳否認自己是九州負責人，但坦承有請涉案人之一的徐培菁將酒送給林，陳說，他發現該瓶酒的年份與林相同，所以才送，「這都是人情世故」。

起訴書指出，陳政谷是九州集團實際負責人，徐培菁則是薇群公司負責人、也是陳的重要幹部，2023年底陳政谷招待林明佐用餐時，命手下拿出1瓶價值258萬元的「麥卡倫RED系列71年」威士忌洋酒、高級普洱茶，還跟林明佐說「兄弟的心意，務必笑納」，林則回應「兄弟，感謝你的濃情蜜意」。林明佐、陳政谷在本案皆被羈押，徐培菁則以300萬元交保。

法官今天上午提訊陳政谷，針對送酒一事，陳政谷說經由徐培菁介紹，去年11月底在一間會所與林明佐見面、認識，用餐完隔兩天，他發現有1瓶與林明佐相同年份的酒，便示意徐培菁將酒送給林，並且也送普洱茶。

法官問，送酒時是否知情林明佐是公職人員（警察）？陳政谷說「知道」，他接著說，送酒是因為人情世故，他對朋友都是這樣送，這酒對他來說沒特別貴。

陳政谷表示，他與徐培菁大約在3、4年前認識，期間徐多次找他投資開發博弈遊戲「無敵娛樂王」，不過法官詢問徐是否會向他報告九州線上博弈的相關事項，陳則否認。