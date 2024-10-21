公車族注意！雙北公車運價面臨調整　因應通膨及電動車成本

▲營運成本難負擔，雙北公車公會分別向雙北市府提出運價調整案。圖中公車僅為示意。（圖／資料照，記者李姿慧攝）

文／中央社

受到物價通膨及推動電動公車等政策趨勢影響，雙北公車營運成本大增，因此雙北公車公會分別向雙北市府提出運價調整案。新北市政府交通局今天表示，正進行審核，年底前確定。

客運業者向中央社記者表示，公車運價兩年調整一次，由於業者因通膨及地價飆漲等問題，使得場站租金及人事、維修等成本高漲，再加上政府執行電動公車等政策，連帶使場站充電樁及購車等設施成本增加。

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業者表示，雙北公車現已回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的運量，但各公車業者除了彌補疫情時的虧損外，還要因應經營成本大增，因此，新北市及台北市公車公會分別向雙北市府提出調漲運價到新台幣29餘元、27餘元的提案，希望雙北市府能儘速核定。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員周勝考質詢時關切公車運價補貼問題。新北交通局長鍾鳴時表示，公車公會已提運價調整案，目前進行各項成本結構、工作環境等項進行最後的審查，年底前會有明確答覆。

周勝考表示，公務人員明年調薪，所有的企業應該也會跟進調升薪水，但公車業者一直因運價調整案沒有辦法確定，為避免影響學生及民眾搭車權益，希望市府能補貼運價，不要調票價，並趕在12月初完成運價審核，以讓業者能提前決定員工的調薪幅度。

議會審查會召集人陳偉杰裁定，要求交通局12月初就運價調整案作答覆。