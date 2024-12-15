鼓棒抽打學童生殖器！男師遭解聘終身不得聘用　不服提告遭打臉

▲劉姓男老師涉嫌對學童體罰、霸凌，遭解聘並終身不聘用，不服提告遭法官判決敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

某國小劉姓男老師常以鼓棒打小五男學童頭臉、生殖器及辱罵恫嚇，致學童身心崩潰陷入解離狀態。劉男不服遭解聘及終身不得聘任教師，提告校方、教育部，行政法院判敗訴，可上訴。

刑事部分，劉男今年9月底遭判刑4年6月定讞；民事部分，一審法院判決劉男應賠償男學童新台幣477萬餘元、男學童的父母各100萬元，可上訴。

判決指出，劉男於民國107年期間擔任北部某國小音樂、聽覺藝術課老師，他與10歲、國小五年級受害男學童為師生關係；劉男的6歲兒子在107年8月底進入國小唸一年級，劉男委託男學童在校時照顧其子。

劉男被控以兒子學習表現不佳等為由，常在音樂教室內以鼓棒抽打男學童頭臉、小腿等部位，造成男學童身體折磨，並進行辱罵、恫嚇甚至抽打男學童生殖器。

男學童曾因不堪受虐，向母親透露遭責罰情事。劉男得知後，反而更嚴重凌虐男學童，導致男學童不敢再將實情完整告知父母。

判決表示，男學童長期處於身心受虐、孤立無援情況，108年4月中旬起開始出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，六年級上學期開學後，即開始發生多次解離（指在記憶、自我意識或認知的功能上的崩解）。

男學童最後無法正常就學與生活，醫院診治確診因受男老師的凌虐而罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化症狀，焦慮及身心症狀。

校方於108年10月底接獲檢舉，調查劉男體罰、霸凌等案件；校方教師評審委員會決議處分暫時停聘，遭教育部認定理由不備須重新審議。

校方於109年8月底再召開教師評審委員會認定，劉男行為涉及教師法「體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害」情形，決議處分解聘，且終身不得聘任為教師並函報教育部核准。

劉男不服，提起行政訴訟，控告校方及教育部，訴請確認他與校方間聘任教師的法律關係存在，以及訴請教育部撤銷原處分，教育部無權以「拒絕核准」方式強令校方解聘他。案件由台北高等行政法院審理。

審理時，校方主張，教育人員任用條例明文規定體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害的情形「應」予解聘；教育部國民及學前教育署來函是提醒、指導校方應注意是否符合法令規定，並沒有恣意或違法干涉教評會決議。

教育部主張，此事件的刑事歷審判決，均認定劉男確實有對男學童為接續的施暴行為，導致男學童罹患創傷後壓力症候群（PTSD），合併解離、轉化症狀，焦慮及身心症狀，教育部對劉男的處分，並無違誤，也無違反比例原則。

法院日前認定，依卷證所示，劉男確實有體罰、霸凌男學童，造成其創傷後壓力症，以及身心狀況等嚴重侵害結果，劉男相關主張不可採，判決劉男敗訴，可上訴。