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新北男大生騎車分心追尾賓士　撞破玻璃衝進車內！機車變「立茭」

記者陸運陞／新北報導

新北市深坑區北深路三段，日前發生一起重機追撞賓士車事故。當時一輛賓士車沿著北深路二段行駛，途中發現前方有車迴轉，駕駛減速停等，後方同向重機騎士直接追撞賓士後方，騎士竟然一頭撞破後擋風玻璃，所幸有配戴合格安全帽，送醫治療後已無大礙。

▲高男騎機車未注意，竟然一頭撞進賓士車尾內。（圖／記者陸運陞攝）

▲高男騎機車未注意，竟然一頭撞進賓士車尾內。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛賓士車的59歲江姓男子，前天晚間8時許開車準備返家，途中沿著北深路三段往石碇方向，行經北深路二段123巷口時，發現前方其他車輛迴轉，立即將車速減慢等待。此時剛下課的19歲高姓男大生騎機車載同學回家，行經該處時，疑似未注意車前狀況，與賓士車發生追撞。

▲高男騎機車未注意，竟然一頭撞進賓士車尾內。（圖／記者陸運陞攝）

▲高男追撞賓士車，機車也嚴重毀損。（圖／記者陸運陞翻攝）

高男撞上賓士車後，由於衝撞力度過大，戴著安全帽的高男，不僅一頭撞賓士車後擋風玻璃，人還直接撞進車內，嚇得江男立即停車並通知救護車前來，所幸高男送醫後已無大礙，機車後座的林男並未送傷，至於機車則是罕見的呈現「立茭」。警方對雙方酒測，並未發現有酒駕情況，初步研判未注意車前狀況引發事故，詳細原因仍待進一步釐清。

▲高男騎機車未注意，竟然一頭撞進賓士車尾內。（圖／記者陸運陞攝）

▲江男的賓士車後擋風玻璃，被戴安全帽的高男一頭撞破。（圖／記者陸運陞攝）

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