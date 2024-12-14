最強冷氣團發威！周日1縣市「體感溫度剩2度」　降雨熱區出爐

▲入冬最強冷氣團發威，本島體感最低溫在苗栗，下探7度。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象署表示，周日（15日）受大陸冷氣團影響，北部、宜花、金門整天偏冷，低溫約11至14度，白天最高溫僅15到19度，其他地區則早上、晚上都冷，僅白天較溫暖，預估早晚低溫約12至16度，白天高溫21至23度，澎湖全天15至18度，馬祖全天10至12度。

氣象署指出，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區及北部山區15日有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣，3000公尺以上高山有結冰及霧淞發生的機率。

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另外，根據一週紫外線及體感溫度預報，本島體感最低溫在苗栗，體感最低下探7度至13度；離島地區則是連江縣，體感最低僅2度至7度。其餘體感低於10度的，本島還有基隆市9度至13度、新竹縣8度至12度、新竹市9度至12度；離島則是澎湖縣5至9度、金門縣5至12度。

周一（16日）清晨，受大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，好在白天起冷氣團減弱，氣溫會稍微回升，但北部、東北部及東部天氣仍涼。隨著中層南方雲系北移，花東地區、中南部山區會有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區、南部平地也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周二（17日）起，東北季風增強，或大陸冷氣團南下，直到周四（19日)、周五（20日）開始逐漸減弱，氣溫才會稍微回升，但各地天氣仍涼，基隆北海岸、宜花地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，周六（14日）起冷空氣影響期間，夜晚清晨海拔3000公尺以上高山道路易有路面積冰，行車用路請注意安全。周一（16日）中層水氣通過，若溫度與水氣配合，中南部海拔3000公尺以上高山有降雪機率。