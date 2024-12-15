38名越南旅客濟州島「跳機」人間蒸發！內行揭真相：洗旅遊史

▲38名越南旅客免簽期滿後仍下落不明。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

韓國濟州島近日爆發免簽旅客跳機事件，38名越南旅客於免簽期限結束後下落不明，已被韓國視為非法居留者。業者也表示，其實背後牽涉非法仲介操作及旅行社管理漏洞，並直言「利益不小」。

根據網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，韓國濟州島旅遊管理機構12月3日證實，11月14日搭乘包機從越南芽莊抵達濟州島的90名旅客中，有38人在11月17日的最後行程後突然失聯，並未搭乘返越航班，截至12月3日，免簽期已結束，這些旅客未依法出境，確定為非法居留者，目前韓國警方已展開全面搜查行動。

根據越南媒體《越南快訊》報導，此類免簽跳機案例並非首次。越南旅行社業者指出，濟州島及江原道因免簽政策，成為部分人意圖非法滯留的熱點。河內旅行社業者妙英（Dieu Anh）透露，有旅客為降低審核風險，甚至花費6000多萬越南盾（約新台幣7.6萬元）先赴歐洲旅遊，藉此營造穩定旅遊經歷，順利通過旅行社的背景檢查。

儘管旅行社在辦理免簽團時，會檢查旅客的護照、身分證、婚姻狀況、存款證明及工作證明等，以篩選高風險旅客，但仍難以完全防範。越南旅行社業者黃明（Hoang Minh）表示，部分旅行社未落實文件審核，甚至有機構與非法仲介合作，幫助旅客逃逸。即便相關機構面臨罰款，從中獲得的高額利益讓他們鋌而走險。

業者也分享了一個案例，一名文件資料「看似完美」的退休女教師參團，最終還是跳機。原因是她的子女在韓國非法工作並生育孩子，由於無法找到托育機構，她選擇跳機滯留韓國照顧孫子，「真有心要逃，怎麼防都沒用。」據悉，2016年曾有59名越南旅客以相似手段非法滯留韓國，每人向仲介支付8500至1萬2000美元（約新台幣27.8萬至39.3萬元）不等的費用，顯示此類操作已成一條非法產業鏈。

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