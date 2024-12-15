噁！花博聖誕市集廁所塞爆　化糞池孔蓋「屎水溢流」畫面曝

▲花博的化糞池孔噴出陣陣黃色「屎水」。（圖／翻攝 Threads @bk.0324）

圖文／CTWANT

聖誕佳節即將來臨，全台各地的聖誕市集皆吸引不少人潮聚集，其中台北市圓山花博在週末舉辦的市集更成為熱門打卡景點。豈料，近日有名在台的日本人前往參加時，看到疑似因人潮塞爆廁所，導致化糞池一時無法疏通，連路上的化糞池孔都噴出陣陣黃色「屎水」，且屎味還瀰漫周圍。

該名網友於社群平台Threads上貼出一段影片，表示「花博公廁大塞住，外面裡面都是屎」。從畫面可以看到，在人來人往的市集，花博的公廁前化糞池口竟噴出陣陣黃色「屎水」，液體流向四周，讓行人不知如何是好，且「外面裡面都是屎」。

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網友見了後紛紛嘆，「上次去就有問到超重的屎味了」、「靠腰我剛還踩過去」、「隔著螢幕都聞得到味道」、「想吐，想聞花香變屎味」、「台北最嗨水肥城」。

也有專業網友指出，「之前有參與辦過萬人活動的經驗，曾經被警告過，跟住家化糞池幾十年才需要抽一次不同，這種每日人流很多的地方，每半年真的要抽一次水肥，最少一年要抽一次，因為現在政府推行可溶解衛生紙，大家都漸漸習慣把衛生紙丟進馬桶，化糞池真的變得更容易滿。」

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