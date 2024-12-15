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快訊／MANGO快時尚創辦人墜谷身亡　兒子當場目睹

▲▼西班牙快時尚連鎖品牌MANGO創辦人、億萬富翁伊薩克．安迪克（Isak Andic）。（圖／MANGO）

▲西班牙快時尚品牌MANGO創辦人、億萬富翁伊薩克．安迪克（Isak Andic）。（圖／MANGO）

記者柯沛辰／綜合報導

西班牙快時尚連鎖品牌MANGO創辦人、億萬富翁伊薩克．安迪克（Isak Andic）14日到巴塞隆納郊外一處山區郊遊，不料行經一處約97公尺深的山谷時，失足從懸崖墜落身亡。當地媒體指出，兒子也在事發現場。不久後，MANGO官方發聲明證實死訊，並稱安迪克的逝去留下了「巨大的空白」。

根據西班牙《國家報》報導，71歲的加泰隆尼亞首富安迪克熱衷登山和徒步旅行，當地時間14日他與家人欲拜訪蒙哲臘修道院，不料途經一條硝石洞穴附近的小路時，不慎從懸崖跌落。當地時間周六中午12點30分，家屬打電話向112報案，醫療直升機、救護車迅即趕抵。

報導引述不具名人士消息，稱安迪克的三個孩子之一、兒子喬納森也在事故現場，當下急診中心的救護人員持續安撫家屬情緒。

事發後，MANGO首席執行長托尼．魯伊斯（Toni Ruiz）在聲明中證實，安迪克不幸在週六的事故中去世。聲明指出，安迪克是所有人的榜樣，將一生奉獻給了MANGO，「他的離開留下了巨大的空白，但在某種程度上，我們所有人都是他的遺產和他成就的見證。」

安迪克出生於土耳其，1984年在巴塞隆納創立MANGO，並在胞兄納曼的幫助下開設第一家店面。時至今日，MANGO已經一躍成為國際知名時尚成衣品牌，也是西班牙第二大紡織品出口商。截至今年3月，MANGO集團擁有1萬4000名員工，在全球110多個國家擁有2700多家門市。

▼ MANGO首間「地中海形象店」今年4月才進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

 
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