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27歲女歌手「沒戴頭巾」線上演唱　竟遭伊朗當局逮捕

▲▼27歲女歌手「沒戴頭巾」線上演唱　竟遭伊朗當局逮捕。（圖／翻攝YouTube）

▲阿赫瑪迪在線上演唱會「沒戴頭巾」，竟因此遭伊朗當局逮捕。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

伊朗27歲女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmady）在YouTube進行線上演唱會，卻因為表演時「沒戴頭巾」，14日在北部馬占達蘭省（Mazandaran）薩里市（Sari City）遭到當局逮捕。

影片中，阿赫瑪迪身穿一襲細肩帶黑色洋裝，她大方露出姣好面容與秀髮，在4名男性樂手的伴奏下，唱出天籟嗓音，截稿時已累積逾162萬次觀看。前一天，她在頻道發布演唱會消息時，形容自己是「一個想為所愛之人歌唱的女孩，這是我不能忽視的權利，也就是為我熱愛的土地歌唱。」

未料，伊朗司法部門12日針對阿赫瑪迪的表演提出訴訟，導致她於14日被捕，此外2名樂手納西里（Soheil Faghih Nasiri）和貝拉赫達爾（Ehsan Beiraghdar）同一天也在德黑蘭落網。

律師帕納希普爾（Milad Panahipour）表示，「不幸的是，我們並不知道針對阿赫瑪迪的指控、是誰逮捕她，或者她被拘留的地點，但我們將會透過法律當局跟進此事。」

《美聯社》報導，1979年伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution）之後，女性首先被禁止歌唱，接著被禁止在有男有女的觀眾面前，獨自唱歌或跳舞。女歌手只能作為合唱團一員為男性觀眾表演，但也可以在女性專用大廳裡唱歌。

此外，根據伊朗伊斯蘭法律，女性在無血緣關係的男性面前，必須戴上頭巾（hijab）。對於嚴守戒律的穆斯林婦女而言，頭巾意味著在真主面前表達虔誠，在家人以外男性面前表達謙遜，但自從成為強制性規定以後，頭巾也長期被視為一種政治象徵。

2022年9月，伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定戴頭巾，被警察拘捕之後活活打死，引發頭巾革命，並且迅速蔓延至全國，甚至世界各地。女性大膽焚燒頭巾，高喊「女性、生命、自由」口號的畫面，引發國際關注。

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