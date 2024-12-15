尹錫悅恐怖陰謀曝光！　韓網罕見「狂謝金正恩」：阻止第二次韓戰

▲ 南韓網友罕見向金正恩表示感謝。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾，被爆宣布戒嚴後不僅下令逮捕主要政治人物，甚至計畫槍殺執政黨黨魁韓東勳後栽贓給北韓，消息曝光後震驚各界。有網友指出，北韓領導人金正恩在南韓近3個月連番挑釁下仍按兵不動、克制應對，如今看來竟是阻止第二次韓戰爆發的最大功臣。

南韓知名媒體人金於俊立場偏向支持在野黨，13日以證人身分出席國會質詢，透露他曾接獲爆料，內容指出尹錫悅3日頒布緊急戒嚴後打算啟動暗殺小組執行秘密計畫，在逮捕移送政治人物過程中射殺韓東勳，再派人假裝成親北韓勢力襲擊護送部隊，並在特定地點埋下北韓軍服，將一切偽裝成北韓惡行。

▲ 尹錫悅被爆有意刺殺韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）

金於俊稱這項爆料來自設有大使館的友好國家，是否屬實有待釐清，但已在網路論壇引發熱議。有網友根據MBC報導整理過去3個月來兩韓情勢，包括南韓9月舉行時隔8年首次大型海上作戰軍演，發射330枚砲彈，「就算北韓反擊也不意外」。

接著在10月9日，平壤上空出現疑似南韓無人機，散佈反北韓傳單；10月12日北韓在連接兩韓的鐵路京義線、東海線設置反坦克障礙物，「只是建造又不是舉槍」，南韓卻開火應對，同月27日再度開火。

南韓過去3個月來持續刺激北韓，北韓卻沒有實質反應，因此韓軍會議上甚至曾討論進一步行動，打擊垃圾氣球發源地，也就是「攻擊北韓領土」，但當時聯合參謀本部議長指出此舉違反協定，「如果被美國知道會出大事」。

這名網友直言，「9月、10月真的是非常危險的時期，沒有爆發戰爭真的很神奇」，而政府動作連連就是為營造北韓先挑釁的情境，北韓卻毫無動靜，尹錫悅才會宣布戒嚴。

網友對此紛紛留言表示，「這次真的謝謝你了正恩」、「沒想到相比之下正恩居然比較正常」、「第一次感謝正恩」、「正恩原來是和平主義者嗎」、「原來正恩早就知道了」、「正恩真有耐力，尹錫悅比他還不如」、「感謝正恩一天」。

社群平台X也有網友13日發文寫道，「綜觀這幾天曝光的情報，拼命阻止第二次韓戰的人居然意外的是這傢伙」，並PO出一張金正恩過去在會議上忍不住落淚的照片，至今累積逾700萬次觀看。