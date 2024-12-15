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敲定3條邊界鐵路！　越南與中國達成協議

▲▼越共總書記蘇林會見中國總理李強。（圖／翻攝新華網）

▲越共總書記蘇林10月會見中國總理李強，曾提議更好地解決南海分歧。（圖／翻攝新華網）

文／中央社

越南和中國達成協議，將一起建設3條位於越南境內並靠近兩國邊界的標準軌鐵路。越南副總理兼外交部長裴青山並在會議上呼籲雙方按照國際法妥善處理漁船和漁民等海上問題。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南-中國雙邊合作指導委員會第16次會議10日在北京釣魚台國賓館舉行，裴青山（Bui Thanh Son）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中國外交部部長王毅共同主持，會議期間並簽署上述協議。

裴青山提議，加快鐵路連接，優先推進3條標準軌鐵路投資計畫，包括老街（Lao Cai）-河內-海防（Hai Phong）、諒山（Lang Son）-河內、芒街（Mong Cai）-下龍（Ha Long）-海防3條鐵路的建設，恢復兩國之間的國際鐵路運輸路線。

在海上問題方面，越南外交部表示，雙方對此坦承溝通，並一致同意繼續認真落實高層共識，更好地管控並妥善解決分歧，維護南海的和平穩定。

裴青山提議，雙方應堅持以「關於指導解決越南和中國海上問題基本原則協議」和國際法為基礎，設身處地為對方著想，尊重彼此的主權與合法利益。 他還說，要繼續發揮海上談判機制的作用，推動海上合作取得實質進展，按照國際法、友好精神並在雙邊關係良好發展的基礎上，妥善處理漁船和漁民等海上問題。

越南年輕人報並未提及王毅對於南海問題的說法及回應。 越南漁民在南海捕魚不時遭中方驅逐和襲擊，最近一起已知事件發生在9月底，廣義省（Quang Ngai）10名漁民當時在南海西沙群島附近海域捕魚，被中國船隻包夾及遭約40名人員持鐵棍攻擊近4小時致多人重傷，漁船上的漁獲及設備都被搶走，價值約2萬美元（約新台幣65萬元5000元）。

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