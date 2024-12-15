「短短30秒」砍殺2國中生！日麥當勞驚悚命案1死1傷　兇手仍在逃

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣北九州市14日晚間有2名就讀國中三年級的學生在麥當勞遭不明男子持刀攻擊，整個犯罪時間不到30秒，卻導致其中一名女學生傷重不治身亡，另一名男學生腰部受傷。受害男學生表示，他們並不認識攻擊的男子。警方指出，兇嫌犯案後徒步往北部逃逸，至今仍未落網。

根據《每日新聞》報導，死亡的女學生是就讀於北九州市立中學三年級的15歲中島咲彩，她14日晚間8時25分與就讀同學校的15歲男同學從補習班下課後，一起到位於小倉南區的「麥當勞322德力店」用餐。

當時兩人為了點餐在櫃檯前排隊，沒想到一名陌生男子卻突然從後方進入店內，隨後持刀往中島的腹部捅去，再拔刀刺向男學生的腰部，整個犯案過程僅30秒，並立刻逃離現場。雖然男學生送院後已經脫離險境，但是女學生卻傷重不治。

男學生向救護人員表示，自己並不認識嫌犯。而調查人員指出，根據死者的傷口判斷，男子是直接持刀垂直刺向被害人。

根據調查，麥當勞共有2個出入口，嫌犯從靠近國道322號的大門進入行兇後，又從同一口入口逃離現場。警方目前仍未發現犯案凶器，也尚未找到嫌犯的下落。福岡縣小倉南警署已經依據殺人嫌疑，成立91人的搜查本部，全力緝凶。初步判斷，嫌犯離開現場後，就徒步往北方逃亡，目前逃亡路徑仍在調查中。