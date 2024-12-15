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AV女優婚後引退「改拍OnlyFans」！　老公驕傲力挺：她又沒殺人

▲▼AV女優婚後引退「改拍OnlyFans」！老公超驕傲　上節目曝心聲。（圖／X／@rileyreidx3）

▲里德引退後改拍OnlyFans。（圖／X／@rileyreidx3）

記者王佩翊／編譯

美國知名AV女優雷麗·里德（Riley Reid）2021年與丈夫帕夏·佩特昆斯（Pasha Petkuns）結婚，儘管雷麗·里德已不再拍攝成人片，但仍持續在OnlyFans上發布色情內容。對此，她的丈夫近日則現身說法，親自受訪回應身為「色情明星」另一半的感想。

出生於1991年的雷麗·里德在佛羅里達州長大，她早年曾擔任脫衣舞孃，2011年起開始拍攝成人影片，職業生涯中曾獲得45個相關獎項，在成人影片界擁有大批粉絲。然而她2021年結婚，2022年迎來愛的結晶，如今她已不再拍攝成人片，不過仍持續在OnlyFans上發布色情內容，但主要只與女性合作。

根據LADbible報導，外界對於佩特昆斯選擇與一位曾從事AV產業的伴侶結婚充滿好奇，也疑惑這是否會影響夫妻生活。佩特昆斯近日接受Podcast節目「No Jumper」主持人Adam22的訪問時，就分享了他對妻子曾經擔任AV女優的看法。

佩特昆斯表示，自己最初與雷麗·里德交往時，也曾懷疑這是否「正常」，但是朋友的一句話卻讓他豁然開朗。當時朋友告訴他，「不管你做什麼，都會有人說你笨。」而這句話也讓他意識到，與其在意別人的眼光，不如專注於自己的生活。

▲▼AV女優婚後引退「改拍OnlyFans」！老公超驕傲　上節目曝心聲。（圖／X／@rileyreidx3）

▲里德目前仍持續發布色情內容。（圖／X／@rileyreidx3）

他說，兩人結婚時，他的家人對此也沒有意見。對於里德的過去，他只是簡單表示，「這就是生活。」他甚至直言，妻子又沒殺人，意旨AV女優的工作並沒有什麼問題。

當被問到里德是否會在家裡拍攝成人影片時，佩特昆斯也連忙澄清，里德在兩人交往之前就已經退出AV行業，目前則是專注在OnlyFans平台，所有色情內容也只跟女性合作。

他承認，有2名朋友曾經不滿他的妻子是色情產業的從業人員，甚至取消追蹤他的社群帳號，但除此之外沒有什麼太大的問題。

佩特昆斯透露，他的母親一點也不在意里德的過去，只關心他是否感到幸福。最初向母親介紹里德時，他也曾經提醒可能會被外界議論，甚至準備了一些影片打算說服母親，沒想到母親卻直接告訴他，自己可以坦然應對這些問題。

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