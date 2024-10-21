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印尼總統普拉伯沃公布內閣109人名單　規模近年最大

▲▼ 印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日就任後，當晚即公布新內閣名單。（圖／路透）

▲印尼新任閣員總計多達109人，是近年來規模最龐大的內閣。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達21日專電

印尼總統普拉伯沃昨天就任後，隨即宣布內閣名單，共由7名統籌部長、41名部長及總檢察長、國家情報局局長、內閣秘書、總統辦公室主任及總統通訊局局長組成，規模是近年最大。

印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日就任後，當晚即公布新內閣名單，普拉伯沃說：「正如我之前所說的，就職後的晚上，我會宣布印尼政府2024年至2029年的內閣成員。」

普拉伯沃今天主持內閣成員就職典禮，並將內閣名稱取為「紅白內閣」，代表印尼國旗的顏色。印尼國旗是由紅白兩色所組成。

普拉伯沃大幅增加內閣成員，從上屆政府的34名部長增加至48名，另外還有總檢察長、國家情報局局長、內閣秘書和總統府辦公室主任和總統府通訊局局長，共計53名內閣首長。若再加上56名副部長則共有109人，這是印尼近年來，規模最龐大的內閣。

內閣成員中，有3個政黨主席獲任命為統籌部長，包括國民使命黨（PAN）黨主席哈山（Zulkifli Hasan）出任食品統籌部長；民族覺醒黨（PKB）黨主席穆海明（Muhaimin Iskandar）出任人民福利統籌部長；以及民主黨（Demokrat）主席阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）出任基礎建設及區域發展統籌部長。

曾在軍校與普拉伯沃當同學的前國防部副部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）出任國防部長；同樣是軍人出身、與普拉伯沃關係緊密的蘇吉歐諾（Sugiono）則出任外交部長，是自2001年以來首位非職業外交官的印尼外交部長。

另外，備受關注的泰迪（Teddy Indra Wijaya）原是普拉伯沃的私人助理，他被任命為內閣秘書；財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）及能源與礦產部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）則續任原職位。

與前總統佐科威（Joko Widodo）關係良好的前內閣成員也被留任。

7月才被佐科威任命為通訊與訊息部長的佐科威志工組織「Projo」主席布迪（Budi Arie Setiadi）改任合作社部長；佐科威的得力助手、原任國務秘書長的帕第克諾（Pratikno）則改任人類發展和文化統籌部長。

其他受到矚目的內閣成員中，還包括雅加達前省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）的前妻林雪莉（Veronica Tan）將出任婦女與保護兒童部副部長；曾任印尼駐台代表的貿易部秘書長章溥帝（Budi Santoso）則出任貿易部長。（編輯：韋樞）

▼ 印尼內閣成員就職典禮。（圖／路透）

▲▼ 印尼內閣成員就職典禮。（圖／路透）

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