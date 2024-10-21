曾裝載原子彈！美軍重啟「二戰機場」　為了對付這敵人

▲關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）一架戰機起飛。（圖／翻攝自Facebook／Andersen Air Force Base, Guam）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》20日報導，美國空軍展開「敏捷作戰部署」（ACE），正在升級或重啟印太地區的多座機場，以利對付另一個敵人，那就是中國。其中最關鍵的，包括西太平洋島嶼「天寧島」（Tinian），當年美軍向日本投下2顆原子彈之前，戰機正是在島上機場裝載與起飛。

天寧島是美國自治邦，位於關島東北方。近幾個月以來，美國空軍帶著GPS裝置與1940年代的黑白照片及地圖，使用短刀、推土機等設備，努力穿越茂密草木，標誌出8500英尺跑道的邊界。還有更多美軍被派往更多潛在地點，測量跑道、打造坡道、建造倉庫與燃油等基礎設施。

數十年來，美國持續強化少數幾座大型空軍基地，例如日本與關島等，但為了避免中國把強大火力對準這些知名空軍基地，如今決定把戰機「分散」到印太地區的幾十座機場，駐紮點也會跳來跳去。這讓北京只能不斷猜測，以利增加生存機會，但也意味著，美軍必須識別、升級、重啟散落在印太地區，可能重新投入使用的機場。

▲美國空軍的F-16C viper戰機。（圖／達志影像／美聯社）



美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）空中與網路作戰副主任溫克勒（Michael Winkler）說明，重點是「不要把我們所有的戰機，都集中在一個巨大且誘人的目標上」，而是分散而靈活地部署。

這聽起來或許很簡單，其實不然。因為戰機距離主戰場越遠，越難參與戰鬥。在多個分散的、遙遠的、簡陋的地點，讓小規模部隊保持充足供給，也是相當困難的。

在此策略下，美國能夠利用的機場越多越好，以利在危機之中，仍能起降與投射戰力。名單上的數十座機場，一些位於美國領土上，但大多數不然，例如日本跟菲律賓的許多軍事設施與商業跑道。這代表華府需要跟盟國好好討論，以利在戰爭時期，進入對方領土。但美軍已經決定，「直到危機發生」之前，不會推動這些對話，努力不讓盟友與夥伴，在經濟與軍事之間做出艱困選擇。