尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

▲南韓總統尹錫悅12日發表全國電視演說，主張戒嚴正當。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓戒嚴風波續燒，總統尹錫悅12日主張戒嚴正當，國會則會在明（14）下午舉行彈劾表決。南韓有精神科醫師13日警告，尹錫悅可能擁有自戀型人格，無法忍受因自身不當行為受到的批評，「他可能處於危險狀態，或許需進行精神病評估」。

韓國時報報導，尹錫悅12日發表全國電視談話長達29分鐘，為的就是替發布戒嚴令一事進行辯護。只不過針對這場演說，一名不願透露姓名的精神科醫師認為，「（尹錫悅）似乎無法區分談話之中，什麼話該說、什麼話不該說，他可能很難做出正常判斷」。

醫師指出，尹錫悅可能擁有自戀型人格，無法忍受因自身不當行為受到的批評，「最根本的問題在於（自戀型人格者）無法正確自我反思，會持續不斷尋找資料來證明他們所做的事情是正確的」，這種類型的人在被逼到牆角的時候往往樹敵更多。

針對這名醫師的說法，另一名精神科醫師也讚同，稱「尹錫悅可能已經偏執到了妄想、扭曲現實的程度，且可能失去同情他人的能力」。

由510名心理健康專業人員組成的團體12日透過聲明表示，由於12月3日的戒嚴之亂，全民心理都在受苦，許多還記得軍事獨裁、國家暴力歷史的人被迫重新回憶當年的創傷，要求尹錫悅為此道歉，「只有憲法規定的辭職才能治癒國家創傷，為了讓暴力受害者盡快恢復過來，必須迅速確保受害者安全，懲處做壞事的人」。