　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅12日發表全國電視演說，主張戒嚴正當。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓戒嚴風波續燒，總統尹錫悅12日主張戒嚴正當，國會則會在明（14）下午舉行彈劾表決。南韓有精神科醫師13日警告，尹錫悅可能擁有自戀型人格，無法忍受因自身不當行為受到的批評，「他可能處於危險狀態，或許需進行精神病評估」。

韓國時報報導，尹錫悅12日發表全國電視談話長達29分鐘，為的就是替發布戒嚴令一事進行辯護。只不過針對這場演說，一名不願透露姓名的精神科醫師認為，「（尹錫悅）似乎無法區分談話之中，什麼話該說、什麼話不該說，他可能很難做出正常判斷」。

醫師指出，尹錫悅可能擁有自戀型人格，無法忍受因自身不當行為受到的批評，「最根本的問題在於（自戀型人格者）無法正確自我反思，會持續不斷尋找資料來證明他們所做的事情是正確的」，這種類型的人在被逼到牆角的時候往往樹敵更多。

針對這名醫師的說法，另一名精神科醫師也讚同，稱「尹錫悅可能已經偏執到了妄想、扭曲現實的程度，且可能失去同情他人的能力」。

由510名心理健康專業人員組成的團體12日透過聲明表示，由於12月3日的戒嚴之亂，全民心理都在受苦，許多還記得軍事獨裁、國家暴力歷史的人被迫重新回憶當年的創傷，要求尹錫悅為此道歉，「只有憲法規定的辭職才能治癒國家創傷，為了讓暴力受害者盡快恢復過來，必須迅速確保受害者安全，懲處做壞事的人」。

►尹錫悅防線瓦解！執政黨至少7人跑票　議員認：彈劾通過可能性極高
►南韓警方考慮「逮捕尹錫悅」　擬搜查總統官邸
►南韓下屆總統誰最適任？　民調：李在明37%大勝執政黨魁

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麟洋配落敗　李洋生涯正式告終
快訊／幼兒園恐怖虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱
賈永婕談101跨年煙火連3跳針「很精彩」　王世堅逼問：下台還
「跟劉真同病」　Paul：已交代遺言
快訊／台中男暈倒死亡！
刷新中國入冬最低溫！　僅-42.1℃
尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告
激冷！最強冷空氣來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　發現金孫下體瘀青

女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

比賽一半猝死！17歲天才足球員「鏟球後倒地亡」　去年才拿進球王

尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告：可能需要精神評估

老師拿鐵尺「敲3歲童陰莖」！阿嬤幫洗澡　發現金孫下體瘀青

女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

鳥捲入飛機引擎「火光炸出」瞬間畫面曝　乘客：以為會死

槍殺執政黨魁韓東勳！他曝尹錫悅「暗殺計畫」：引誘美軍砲擊北韓

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

赴日旅遊注意！「新冠、流感」疫情同時爆發　確診人數翻倍

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人

快訊／台南某幼兒園爆虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱

快訊／麟洋配不敵大馬組合無緣年終賽4強　李洋生涯正式告終

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

J.Sheon認了「有隱疾」　常分心、深夜睡不著：真的不是故意的

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

快訊／新北中和貨車追撞　駕駛受困車內...2人送醫

蔣萬安「遺憾」上海台辦主任遭封殺　她批：這非首都市長應有的態度

兆豐銀支持沃旭大彰化離岸風場　主辦國泰風能602.5億元聯貸

警察創作反詐神曲　以音樂傳遞防詐意識

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

國際熱門新聞

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

大谷翔平排第2！日本小學生最希望在鈔票上排名曝

AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長怒提告

PPI超預期！　美股連六黑摔超230點

13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

尹錫悅瘋了？　醫師：可能需要精神評估

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

IG女模遭警察「逼露下體」哭了

川普認為「台灣口袋很深」！

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

更多熱門

相關新聞

槍殺執政黨魁韓東勳　曝尹錫悅「暗殺計畫」

槍殺執政黨魁韓東勳　曝尹錫悅「暗殺計畫」

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會與中選會，並要求逮捕國內主要政治人物，包括朝野兩黨黨魁、國會議長等，事後該份由防諜司令部呂寅兄所下達的逮捕名單對外曝光。不過，媒體人金於俊卻透露，其實他接獲爆料，內容指出尹錫悅打算啟動暗殺小組，在逮捕過程中槍殺韓東勳。

赴日注意！新冠、流感疫情同時爆

赴日注意！新冠、流感疫情同時爆

川普邀「安倍遺孀」赴美！私人晚宴招待

川普邀「安倍遺孀」赴美！私人晚宴招待

韓國會明下午「提早1小時」表決彈劾尹錫悅

韓國會明下午「提早1小時」表決彈劾尹錫悅

救護車打滑自撞！日心肺停止8旬翁到院後死亡

救護車打滑自撞！日心肺停止8旬翁到院後死亡

關鍵字：

尹錫悅戒嚴自戀型人格彈劾日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

37歲主持人火災身亡！睡夢中來不及逃生

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面