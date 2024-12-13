女優爽幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　當場崩潰

▲莉莉在挑戰百人斬前，不知道口交也可能感染愛滋。（圖／YT／Josh Pieters、IG／lilyphillip_s，下同）



記者王佩翊／編譯

英國23歲成人女優莉莉．菲利普斯（Lily Phillips）近日宣告要完成一項「百人斬」的特殊挑戰，因此爆紅。她在不到1天內連續與100名男子發生性行為，並將影片上傳至成人色情平台OnlyFans。與此同時，莉莉也拍攝了這項挑戰的紀錄片，但她在片中與主持人開心談論自己替男粉口愛的經歷時，才首次得知原來口交也可能會感染愛滋病毒，讓她震驚不已。

根據《太陽報》報導，莉莉先前公開宣布要挑戰「百人斬」，並成功在1天內完成與百名男子激戰的傲人紀錄，而她更公開表示，未來計畫再挑戰新紀錄，目標要達成「1000人斬」。如今這項挑戰的紀錄片《我一天內與100名男子上床》也在YouTube上公開。

紀錄片主持人喬希·皮特斯（Josh Pieters）在節目中問她，男方在性行為的過程時在她的臉上與嘴裡留下精液，她對此有何感受，並詢問莉莉是否會擔心因此感染愛滋病毒。沒想到莉莉竟回答道，「愛滋病毒會透過這樣的方式傳染嗎？從嘴巴？」顯然對於口交也可能感染愛滋病毒毫不知情。

主持人隨即回答她，「是的，有可能會。」莉莉當下對此感到十分驚訝，坦言自己以前從未考慮過這個問題，甚至表示在這次百人斬挑戰中，所有男性都曾在她口中射精，而這番言論也引發觀眾的震驚，並斥責她太過無知。

愛滋病毒主要透過感染者的體液如精液、血液及陰道分泌物等傳播，大多數患者是透過危險性行為（沒有全程正確使用保險套）感染。雖然唾液不會造成愛滋病毒傳染，口交感染風險低，但是因為口腔內有許多黏膜，如果有牙周病或是口腔潰瘍，傷口接觸到感染者體液時，仍有可能造成感染。

莉莉在紀錄片中也坦言，她雖然正面看到這次的百人斬挑戰，但自己的確也受到一些負面影響。她在片中一邊哭泣一邊說道，「有時候會完全抽離自我，因為這和一般的性行為完全不同。我只能記住其中5到10個男人，其他的根本無法回想，如果沒有拍下影片，我甚至不會記得自己與100個人發生過性行為。」

另一方面，雖然莉莉最初在募集挑戰對象時，有要求所有男性都要提交性病檢測證明，但是因為拍攝當日有部分挑戰者未現身，導致他們必須臨時找來其他人頂替，因此她最終仍然允許了部分沒有提交性病檢測紀錄的人與她發生性行為。