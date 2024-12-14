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女足教練幫拉筋「手伸進內褲」　她做筆錄崩潰：一直問讓我很痛

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲女足助理教練假借拉筋對女隊員伸出狼爪。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

在某高中女子足隊擔任助理教練的阿雄（化名），去年4月間在幫女隊員小華（化名）按摩、拉筋、開背放鬆時，多次伸出狼爪對小華上下其手襲胸、蹭下體，小華嚇得趕緊跑回家，後來小華情緒低落、崩潰，向學姐求助，並向教練報告後才揭發阿雄獸行，警詢時小華崩潰泣訴「為什麼一直問讓我痛？」身心受創嚴重，法院審理後，依強制猥褻罪判助理教練徒刑1年4月。

判決指出，在某女足隊擔任助理教練的阿雄在去年4月25日球隊練習結束，隊上大部分隊員都已離開訓練場時，佯稱要幫小華按摩、拉筋、開背放鬆，讓小華趴在地上，先幫她按摩腿部及開背後，徒手抓住小華的胸部將她扶起，小華感覺不舒服，閃躲身體企圖逃避。

不料隔天，助理教練再度以同樣手法對小華侵犯了一次，2天後阿雄變本加厲，除了襲胸還把手伸進小華的內褲摸下體，小華哭喊著「想回家」， 但仍阿華強摸了好幾分鐘，小華事後向學姐求援，兩人去找教練求助，教練聽完立即通報校方外，並找來阿雄對質。

阿雄不斷向教練道歉，強調自己只有摸而已，更沒把手伸進小華下體，阿雄太太也到學校求情，拜託學校再給她老公一次機會。

小華爸爸得知女兒受辱後，氣得找阿雄算帳，阿雄坦承犯錯還說可以打他，但希望給他一次機會，但小華和父親仍堅持提告。報警時小華情緒仍未平復，筆錄時一度失控哭喊「為什麼要一直問我這種事情，讓我痛呢？」

法院審理時，阿雄還是否認犯行，辯稱可能是幫忙拉筋時不小心碰到胸部，但絕無侵犯或把手伸進小華下體；但法官根據小華的醫療鑑定報告，發現小華在案發後有急性壓力反應、非特定的睡眠障礙症、有混合焦慮及憂鬱情緒等符合創傷後壓力症的情況，加上其他證人的證詞，認定阿雄侵犯小華的事證明確，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判徒刑1年4月，全案還可上訴。

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