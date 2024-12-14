童子軍搭營地「觸電釀3死12傷」！　亞太區童軍大露營緊急喊卡

▲ 第33屆亞太區童子軍大露營發生意外。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

2023年於南韓舉辦的世界童軍大露營發生多起事故後，近期於菲律賓舉辦的第33屆亞太區童軍大露營也傳出意外。菲律賓當地童子軍在活動現場搭建營地時發生觸電，導致3人死亡，12人受傷，其中多人傷勢嚴重，還在醫院搶救中。

根據外媒報導，意外發生於12日，當時一群童軍正於帕松安卡（Pasonanca）的克里馬科自由公園（Climaco Freedom Park）為大露營活動做準備，未料移動帳篷時金屬框架碰到電線，引發觸電，導致3人死亡及12人受傷。

死亡的3人為阿提亞諾（Geofree Atillano）、伊奎德（Emmann Iquid）及加斯帕（Alvien Gaspar），而12名傷者中還包含9歲及11歲孩童，其中部分因傷勢嚴重，目前仍在加護病房搶救。

當地市長達利佩（John Dalipe）表示，為顧及參加者的安全，立即宣布取消原定為期4天的童軍大露營，並要求相關部門展開全面調查。市警局代理局長莫利塔斯（Kimberly Molitas）表示，已成立由市政府和執法單位組成的「重大事件管理小組」，將深入調查事故原因，並追究所有可能的責任。

據了解，這次亞太區大露營是由菲律賓童子軍（Boy Scouts of the Philippines, BSP）三寶顏市理事會主辦，原本預計有約2900名童軍參與。而在意外發生後，市政府和教育部門承諾將協助罹難者家屬處理後事，並為傷者提供醫療支持。市長達利佩在聲明中表示，市政府將負擔罹難者的喪葬費用，並協助所有受影響的家庭度過難關。

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