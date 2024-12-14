37歲美國女沒上大學　靠「幫狗鏟屎」年收破650萬台幣

圖文／鏡週刊

美國一名37歲女子沒有大學學歷，靠著「幫狗鏟屎」年收已超過20萬美元（約650萬元新台幣），預計今年年收可破25萬美元（約新台幣約812萬元新台幣）。

綜合外媒報導，克魯平 （Erica Krupin）高中畢業後從事過10幾種類型的工作，從高爾夫球場調酒師到美容師等都曾嘗試過。直到6年前，克魯平創立了「Kroopin’s Poopin Scoopin」公司，工作內容主要是替狗狗清理大便。

起初她僅將這份工作當作副業，直到某天早上，當她邊喝咖啡時看著自己愛犬「爪哇」（Java）蹲在院子上廁所，她腦袋突然冒出一個想法，「我願意花錢請人幫自己的狗清理大便，這樣我就不用每天這麼辛苦」，於是她靈機一動，創業的點子就這樣湧現。

談到創業初期，克魯平只花了約1,000美元（約新台幣32,513元）購買所有用品，鏟子、垃圾袋、手套等和消毒劑等，以及公司登記、商業保險、架設網站，還有貨運拖車和掛鉤等。

而清理完的狗大便該如何處理？庫魯平說，她並不會帶走，而是丟在寵物主人的戶外垃圾桶中，這也讓她省下一筆廢物處理的費用。

一直到了2020年2月，克魯平才辭去藥房技術員的正職工作，全職經營公司，時機點恰巧就在新冠肺炎席捲美國的幾周前。至於為何毅然決然辭職，克魯平說，自己離開了醫療保健領域，是因為她知道若往後繼續留在那裡工作，無疑會讓她精疲力竭，所以最後選擇全心投入副業。

「Kroopin’s Poopin Scoopin」目前主要收入為固定清理服務，若客人指定每周清理一次，費用約為每月87美元（約2,828元新台幣），單次清理費用為50美元（約1,625元新台幣），還有每月156美元（約5,072元新台幣）的每周2次清理服務。

根據「CNBC Make It」查閱的財務文件顯示，「Kroopin’s Poopin Scoopin」2024年度的預計收入，可達到25萬美元。

目前創業將進入第7年，克魯平表示，自己將會僱用更多員工，並為密西根州的更多城市提供服務。

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