她「幫人抓癢」1小時4千元！顧客忘我呻吟排長龍　專家揭原因

▲美國興起抓癢放鬆療法，許多人願意花幾千元讓人替自己抓癢，不再依賴不求人工具止癢。（示意圖／ETtoday資料照）

文／鏡週刊

幫人抓癢竟也成商機，花大錢只為了享受被別人「抓癢」的服務，成為美國最新興起的放鬆療法，不少人認為這並非只是簡單的「抓癢」動作，甚至可以達到「極致的愉悅感」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，55歲的東妮（Toni George）在美國邁阿密經營創立「抓癢女孩」（The Scratcher Girls）工作室，提供客製化的「極致抓癢療法」服務，運用7.5公分長的專業美甲，輕柔地撫觸客人的背部、四肢到頭皮、耳廓，這項療程每小時要價130美元（約新台幣4,100元）。

東妮認為這種療程能帶給顧客前所未有的放鬆感受，許多人可能不自覺睡著，有的人則忘我發出舒爽的呻吟聲。隨著口碑發酵，東妮的服務需求不斷擴大，不僅在邁阿密擁有固定的客群，更擴展至紐約、洛杉磯、費城等大城市，甚至有計畫將觸角延伸至歐洲，為全球的顧客帶來獨特的療癒體驗。不過，這項服務的本意卻常被曲解，曾有男性顧客提出不當要求，要求逾越服務範圍的內容，諸如想她抓乳頭、下腹部等部位，東妮無奈地表示，她的服務完全不涉及任何性暗示，但仍常遇到腦中只有「色色的事」的顧客，這讓她感到相當困擾。

抓癢的快感不只是觸覺的簡單刺激，更深層的原因在於它能觸發大腦中的「自主感官經絡反應」（Autonomous Sensory Meridian Response），也就是我們常說的ASMR。這種反應會帶給人們酥麻、飄飄欲仙的感受，同時讓身心達到極度放鬆的狀態。ASMR與抓癢結合，產生了獨特的愉悅體驗。

美國仙納杜亞大學（Shenandoah University）生物醫學科學教授理克雷格（Craig Richard）指出，輕柔的抓癢能刺激大腦釋放「快樂荷爾蒙」，這或許是顧客對抓癢服務如此著迷的原因，願意為之付出高額代價。



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