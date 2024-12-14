老虎發狂「啃咬50秒」拖入籠中！　飼養員1疏忽慘死

▲資深男性飼養員遭老虎啃咬致死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

羅馬尼亞皮特什蒂動物園（Pitesti Zoo）一名資深男性飼養員，日前進入老虎籠中打掃餵食時，遭其中一隻老虎攻擊，整個人被拖入籠內深處，被啃咬得面目全非，當場死亡。

根據《每日郵報》報導，皮特什蒂動物園一名55歲資深男性飼養員日前進入老虎籠中，準備進行打掃餵食時，沒有遵守相關規定關上安全門，而是直接打開老虎籠柵欄，結果遭一隻躲在門後的老虎攻擊。

從曝光的畫面可以看到，男子的手臂被老虎緊緊咬住，他奮力掙扎約20秒後，直接被老虎撲倒啃咬，攻擊長達約40秒後，才有另一名員工出現，試圖拯救男子，但老虎一見有人出現，立刻將男子拖進籠內，束手無策之下，僅能等到其他人員來協助營救。

男子被救出後，整個臉部已被咬到面目全非慘死。園方表示，這是其50年歷史中首次發生此類事件，承諾將展開內部調查，並配合警方調查，目前已全面暫停營業。

不過，男子的女兒對於園方將過錯全歸咎到父親身上感到不滿，她指控，雖然父親未遵守安全規範在先，但動物園對員工的安全完全缺乏應有的保護措施。

她表示，根據規定，作業時應有兩名員工一起執行任務，但監視器畫面顯示，當時只有她的父親獨自推著推車，帶著水桶作業，「所以，和他一起工作的同事是那個水桶嗎？」

她也質疑，在父親遭襲擊後，過了相當長的時間才有其他人員到場，且動物園為何未提供如電擊器或麻醉槍等用於員工自保的工具，以避免類似事故發生。

※畫面恐造成不適，請斟酌觀看。