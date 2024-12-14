川普回答台灣問題「非常小心」　專家：為美中對話創造良好開端

▲「川普2.0」的執政吸引全球關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府即將上任，美中關係吸引全球關注。華府戰略顧問公司、歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）合夥人崔亞洛（Paul Triolo）指出，川普最近回答台灣問題時「非常小心」，還邀請習近平參加就職典禮，這些都為美中對話創造良好開端。

中資華府智庫「中美研究中心」（ICAS）12日舉辦研討會，討論川普上任後，美中關係將如何發展。中國官員重申北京觀點，美國學者對於雙邊關係的前景不太樂觀，另一些專家則認為，接下來6周將是關鍵觀察期。

參與研討會的崔亞洛表示，川普對於台灣問題採取謹慎態度，成為美中對話的良好開端，「接下來6周將是觀察川普政府如何與中國展開對話的關鍵，以及習近平和川普何時會晤……雙方首先將進行初步試探，然後政策團隊、尤其美方會釐清如何與總統偏好保持一致，確定更廣泛對中政策發展。但他們還沒有機會真的這麼做，所以必須謹慎預測。 」

崔亞洛認為，美中關係的棘手之處，在於雙方不信任彼此，但「川普政府至少在最初階段會嘗試，因為我不認為新政府希望一開始就對中國採取強硬態度。」他推測，川普會把關稅視為談判籌碼，正如第一屆任期的貿易戰，「他仍然認為關稅不僅本身是好的，更是一種工具，企圖藉此讓中國走上談判桌。」

▲專家認為，川普與習近平對於美中關係一樣重要。（圖／達志影像／美聯社）



華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）則表示，對於美中關係而言，川普與習近平扮演著同樣重要的角色，但雙方的競爭與猜忌關係將會持續下去，甚至可能長達數十年，「在貿易或經濟領域，沒有任何協議可以從根本上改變這種關係的性質，改變我們互不信任、互相猜疑的關係。這不是川普或習近平造成的。我認為2人都加劇了這種不信任，但不是他們造成的。他們無法解決這個問題。 」

長期而言，戴博對於美中關係並不樂觀。他接受《美國之音》採訪時說，「我們根深蒂固的問題太多了，而且一點戰略互信都沒有。」不過，雙方領導人都努力避免戰爭，如果能夠保持和平，幾十年之後，「我們就會找到一條路。」