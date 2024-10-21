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中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

▲中華醫大醫技系學生袁巧霖（右）和張庭（左）參加多益英檢表現出色，考出880和910高分，感謝學校英文自學中心主任陳昭蓉老師（中）的指導和鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大醫技系學生袁巧霖（右）和張庭（左）參加多益英檢表現出色，考出880和910高分，感謝學校英文自學中心主任陳昭蓉老師（中）的指導和鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系學生袁巧霖和張庭，熱愛英文學習，在學校英文自學中心老師的鼓勵下，日前參加多益英文檢定考試，分別以880分和910分的優異成績獲頒金色證書，表現出色。

中華醫大英文自學中心主任陳昭蓉表示，為提升學生英文能力，英文自學中心提供學生多樣性的英文學習方式，此外，她也會依據學生的程度，給予不同的建議和努力方向，並親自輔導學生，讓學生在證照考試上更有信心做好準備。

▲中華醫大醫技系學生袁巧霖（右）和張庭（左）參加多益英檢表現出色，考出880和910高分，感謝學校英文自學中心主任陳昭蓉老師（中）的指導和鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前就讀醫檢系專科部五年級的袁巧霖和大學部二年級的張庭，平時就對英文學習很有興趣，在陳昭蓉老師鼓勵和指導下，參加日前舉行的多益英文檢定考試，袁巧霖拿到880分、張庭910分。兩人的出色表現，獲頒多益英文檢定金色證書的肯定。

陳昭蓉老師說，袁巧霖除了積極做多益模擬測驗考題，也會針對自己不解的地方向老師請教。此外，喜歡看外國影集、外國YouTuber的部落格、聽西洋音樂等等，從外國人的對話和歌詞中了解英文語言的意境，讓自己的英語學習不只是在課堂，而是融入自己的興趣與生活。

多益考910分的張庭，除了感謝老師的指導和學校提供的學習支持與資源，也分享他的學習經驗，他表示，平時會透過外國影片或雜誌的方式來學習英文，主動性很重要，自己要不斷的去嘗試讓自己有學習動力的語文學習方式。以他 這次多益聽力成績達495分滿分，就是常常有空就喜歡看英語的脫口秀節目、看N B A球員的PODCAST.，從這些影片中潛移默化培養英文的語感，甚至會模仿這些英文說話的語氣。

袁巧霖和張庭也傳授多益考試的經驗，他們認為臨場時要鎮定，不要被考場的壓力和過多的考題壓垮，因此，平常要訓練閱讀的速度和理解。考出多益英檢高分，他們除了和指導老師陳昭蓉分享喜悅，也感謝學校訂定考試獎勵制度，通過多益英檢高級認證，可獲頒獎勵金1萬元，對學生是很有吸引力的激勵。陳昭蓉老師除了對兩位學生的優秀表現感到與有榮焉，也推薦他們的學習方法和經驗，供其他同學效法。

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