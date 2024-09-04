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多益845分「薪水只有3萬多」妹子崩潰了！網曝1兼職：每周賺5000

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲原PO擁有多益高分加持，但薪水遲遲無法破4萬。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會考托福或多益證照，來替自己升遷加薪。不過一名妹子卻嘆，她多益成績845分，3年前找到國外業務工作，無奈至今薪水仍只有3萬多元，讓她擔憂「已經快30歲了，以後怎麼辦？」文章曝光後，有人直言可以考國營或公職最穩定，也有人從事陪聊，每周兼職最多可賺5000元。

一名25歲女網友在Dcard表示，她讀私立前段大學歐語系畢業，多益拿到845分，找到一份業務工作，職務就是負責聯繫國外廠商，但讓她憂愁的是，「畢業了工作3年多還領不到4萬，很擔心已經快30歲了，以後怎麼辦？」

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原PO哀喊，當初找到這份工作時，覺得3萬多元還可以，且可以慢慢跳槽加薪，無奈物價漲幅實在太可怕了。原PO也說，她雖有外語一技之長，但希望再找一個技能，讓薪水能逐年提高，且不打算從事國外業務，「不喜歡一直推銷...不推銷薪水就會固定少少的。」

對此，原PO求問過來人建議，「有什麼推薦的轉職方向嗎？可以一年內可以轉的技能。」

底下網友紛紛建議，「科技業業務或是科技業行銷呢？領16-20個月」、「外商秘書」、「陪聊兼職呢？我自己做客服，下班兼職打字聊天賺錢，每周多個3000-5000元」、「女生喔，進修按摩業跟健身房都是一個非常好的選擇」、「最簡單的工作就是豪宅社區經理，一個月4萬起，見紅就休」。

也有網友分享經歷，「和妳一樣25歲，剛畢業時領26K，後來考上類國營目前月領47K，當初覺得自己無一技之長才選擇考試，用一年的努力幫自己加了2萬」、「之前跟妳一樣做國外業務，也是3萬多，領好幾年了，後來轉職保險業務，雖然都是業務，時間彈性很多，而且也能累積被動收入」、「我也25歲，南部私立大學歐語系，原本的夢想是當空服員，但畢業的時候遇到疫情，考不了，後來考量不喜歡換工作、不喜歡面試，就來考公務員，目前上班8個月，扣完健保公保退撫後，薪水含加班費64K左右」。

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