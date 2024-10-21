交友「加LINE聊不起來」　過來人秒懂！曝改加1款APP：能輕鬆聊

▲原PO與對方加LINE，遲遲沒有開始聊天。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友直呼，並不喜歡與不熟的人加LINE，反而加IG比較能輕鬆聊！一名妹子直呼，在交友APP認識一位男生，還主動要加LINE，但對方至今都沒來私訊，讓原PO困惑又尷尬。文章曝光後，過來人坦言正常，「換到LINE上面就直接卡死」、「加LINE等於全劇終，加IG比較有可能繼續聯繫」。

一名女網友在Dcard表示，與交友APP網友聊了一段時間，對方主動說要加LINE，但尷尬的是，「本來以為會來找我聊天，結果沒有」，讓原PO不知所措，「為什麼是因為太忙嗎？但我也沒有勇氣主動去跟他聊。」

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底下網友熱議，「如果有好感，就主動了啊...等什麼」、「有可能他只是禮貌性的加，或是他也不敢跟你聊」、「絕對不可能沒時間，對我有興趣的人，再忙我都會抽時間」、「加LINE等於全劇終，加IG比較有可能繼續聯繫」、「傳個貼圖給他」。

有過來人直呼，「正常的！通常是在交友軟體上面能互相往來，結果換到LINE上面就直接卡死，不知道要怎麼開話題，啊但是回到交友軟體上面又正常可以聊，屢試不爽」、「正常！常碰到加了之後就不聊，然後過一陣子又在刪好友」。