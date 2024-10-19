老人才用LINE？年輕人搖頭曝「1大優勢」：不衝突

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都會用LINE跟親友聯繫，但就有網友表示，最近問了個女學女生才知道，對年輕人來說，「LINE」是老人在用的，「我大傻眼問說，啊不然妳們聊天用什麼？她說她都用IG」，話題掀起熱烈討論。

該名網友在Threads表示，最近問了個大學女生，才知道「LINE這種東西是老人在用的」，年輕人都用IG。這令他不禁一愣，「真正意識到自己真的老到不行了，自以為四十歲還很年輕。」也在留言處透露，年輕人只有工作和跟父母聯繫時會用LINE。

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貼文引發熱論，就有人秒點頭，「而且他們還用IG打電話喔」、「孩子們確實都用IG，同溫層拍拍。」還有網友補充，「怎不說用IG的也老了，年輕一代用Discord」、「我看再年輕一代都在用Discord聊天。」

但更多人紛紛表示，「等出社會後，這些學生就會瞬間變老了，因為工作會被強迫使用LINE」、「因為學生還不用工作賺錢，跟朋友同學當然用IG閒聊，放生活照也沒關係。等出社會了，哪個客戶廠商跟你全程用IG認真談案子，很多生活照不想被對方看到啊！」

還有年輕人現身，「沒有吧！我也大學女生，LINE跟IG一半一半，LINE有可愛的主題跟貼圖，IG太素了」、「不衝突吧？LINE有可愛貼圖，IG又沒有，我女兒LINE都吉伊卡哇的圖」、「沒有這麼誇張，身邊的年輕人很多還是在用LINE。」