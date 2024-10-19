LINE代幣販售價格要調整了！　「台灣新價格」曝光

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都會透過LINE聯繫情感，並使用各種可愛、有趣的貼圖。LINE近日就發布「調整LINE代幣販售價格」的公告，自11月5日上午10時起，「我們將統一各價格區間的1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元。」從圖片也可見，以前花33元就可以買到50代幣，現在同樣的代幣數，則要花35元。

LINE近日發布「調整LINE代幣販售價格」的公告，提到為了持續提供優質的服務，LINE決定調整代幣價格，自2024年11月5日上午10時起，「我們將統一各價格區間的1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元」，以解決各價格區間的差異，不過代幣價格計算並不包含免費代幣。

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▲LINE將調整代幣販售價格。（圖／翻攝自LINE公告）

LINE也提到，在調整LINE代幣售價期間，付款頁面可能會因為系統仍在更新，而顯示舊的價格，因此用戶購買時，請以結帳當下的顯示金額為準。另從圖片可見，過去花33元可以買到50代幣，現在同樣代幣數，則必須花35元。

LINE還指出，「從LINE POINTS兌換的LINE代幣」將不受此次調整的影響，以台灣來說，「2代幣＝LINE POINTS 1點」。至於LINE STORE中的價格，也維持不變，貼圖、表情貼、主題均是一組新台幣30元起。