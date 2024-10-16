聊天中「突顯示5字」超緊張　2萬人爆共鳴：會嚇瘋滑開

▲友人回覆訊息中，總讓人很緊張。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人對「已讀」功能又愛又恨！一名網友說，與友人傳IG訊息時，如果視窗顯示「正在輸入訊息...」他會嚇得趕緊滑掉。文章引來2萬人也認證笑虧，「超怕對方傳過來我立刻已讀，有種立刻就要回覆的壓力」、「訊息發出去，看到突然跳已讀我也會嚇瘋滑開」。

一名網友在《Threads》表示，每次IG訊息視窗顯示「正在輸入訊息...」時，他當下一定會馬上滑掉，就怕訊息跳出來，隨即已讀會超尷尬。

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文章曝光後，引來萬人爆共鳴+1回應，「我也是，離開後再點進去很像在拆禮物，會期待對方傳什麼」、「我也是！超怕對方傳過來我立刻已讀，有種立刻就要回覆的壓力」、「不想讓人知道自己秒讀」、「馬上滑走，在默默從通知看」、「真的！好擔心對方說什麼難以回覆的話，然後讓他看到我已讀」、「訊息發出去，看到突然跳已讀我也會嚇瘋滑開」。

說到已讀話題，日前有網友分享，如果朋友傳來「跟你講哦」，超吊人胃口的4個字，他絕對會秒讀秒回，「當我朋友只要講這句，我就一定會秒回他，應該有人會懂。」

其他網友也爆共鳴+1，「或是欸欸欸欸欸欸」、「我跟你說喔、欸欸、在嗎，我都會秒回」，更爆笑的是，網友還說「結果對方消失，我急死了」。